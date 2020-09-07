247 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun annesi ve ablası oturma eylemine başladı

Kayıp Gülistan Doku'nun annesi ve ablası Seyit Rıza Meydanı'nda oturma eylemi başlattı. Anne Bedriye Doku "Ben kızımı devlete emanet ettim. Benim kızım bir öğrenci. Nerede Gülistan" diye sordu. Polis abla Aygül Doku'yu gözaltına aldı.

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sona ermesinin ardından, annesi Bedriye Doku ve ablası Aygül Doku, Seyit Rıza Meydanı’nda oturma eylemine başladı.

Anne Doku, “Hepinizin evladı vardır. Ben bir anneyim. Ben kızımı devlete emanet ettim. Benim kızım bir öğrenci. Nerede Gülistan nerede, Gülistan Doku nerede? Benim ciğerim yanıyor” dedi.

21 yaşındaki Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Rus asıllı Zainal Abarakov’un tutuklanması talebi reddedilmişti. Abla Aygül Doku, şüpheli Zainal Abakov’un Gülistan’a 5 Ocak’ta “Az kalsın senin yüzünden annemin bütün planları bozuluyordu, evde çok kötü bir şey çıktı” diye mesaj attığını açıklamıştı.

Abla Doku, “O gece annesinin planlarının bozulacağı kadar nasıl bir konu konuşuldu, Gülistan neye şahit oldu?” diye sormuş ve yetkililere “Siz kızımızı bulmuyorsunuz, aileyi sorgulamıyorsunuz. Kızımız intihar edebilecek biri değil” diye seslenmişti.