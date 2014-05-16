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247 çocuk madene inmeyi bekliyor

Türkiye İş Kurumu verilerine göre ise tam 6 bin 888 madenci iş bekliyor

ABD&#39;nin Pensilvanya eyaletindeki bir maden ocağında çalışan çocuk işçiler - 1911

16 Mayıs 2014 12:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  verilerine göre, 15-19 yaş aralığında 247 madenci çocuğun iş beklemesi dikkat çekti. 2013 yılı verilerine göre ise 245 çocuk işçi İşkur'dan iş bekliyordu.

Türkiye Soma’daki işçilerine ağlarken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün işsizlik oranını şubat 2014 itibariyle yüzde 10.2 olarak açıkladı. İşsiz sayısının 2 milyon 825 bin kişi olduğu şubat 2014’te tarım dışı işsizlik oranının yüzde 12.1’ye yükseldi. 

Şebnem Turhan'ın Radikal'deki haberine göre, Şubat döneminde tam 126 bin madenci ise istihdam edildi. Sanayi istihdamının yüzde 2.35’ini oluşturan madenci istihdamında son iki yıldır 10 binin üzerinde artış yaşandı. Türkiye İş Kurumu (İşkur) verilerine göre ise tam 6 bin 888 madenci iş bekliyor. Verilerde dikkat çeken ise 247 madencinin sadece 15-19 yaş aralığında olması. 2013’te ise 245 çocuk İşkur’a başvurarak madenci olmak istediğini bildirdi.


Revizyon işsizliği 1 puan düşürdü 


Türkiye İstatistik Kurumu dün açıkladığı işsizlik verilerinde beklenen revizyonu gerçekleştirdi. TÜİK’in revizyonunun ardından yakın dönemdeki işsizlik oranları ortalama 0.5-1 puan arası geriledi. Şubatta istihdam piyasasında inşaat ve sanayi öncülüğünde toparlanma sürdü.

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