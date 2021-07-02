240 bin taraftar Fransa - İsviçre maçının tekrarı için imza topladı

EURO 2020 son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla yenilerek turnuvadan elenen Fransa'da 240 binden fazla taraftar maçın tekrarlanması için imza topladı.

EURO 2020 son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 biten maçta Fransa'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan İsviçre, çeyrek finale kaldı.

Seri penaltı atışlarında Kylian Mbappe, kaleci Yann Sommer'i geçememiş Horozlar kupaya veda etmişti.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, 240 binden fazla taraftar UEFA'ya maçın tekrarı için verilen dilekçeye imza attı.

Söz konusu başvuruda kaleci Sommer'ın Mbappe'nin penaltı kurtarışında bir ayağının çizgide olmadığı iddia edilirken, "Fransa-İsviçre maçının penaltı seansında Mbappe'nin şut attığı sırada kaleci Sommer çizgisinde değildi. İsviçre'nin tur atlayışının iptalini ve dolayısıyla maçın tekrarını istiyoruz. Sporun kuralları ve bu doğrultuda oynanması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

EURO 2020'de de uygulanan VAR, İsviçre tur biletini hızlı bir şekilde doğrulamadan önce bu pozisyonu kontrol etti.