24 yıldır rüşvet almayan polis, İçişleri Bakanlığı'nca kahraman ilan edildi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de 24 yıldır trafik polisliği yapan Abdül Sabur (52) geçen hafta İçişleri Bakanlığı tarafından kahraman ilan edildi ve plaketle ödüllendirildi. Sabur rüşvete karşı duruşuyla ilk kez ödüllendirilmiyor.

90’lı yılların başından beri Afganistan’da iktidara gelen her hükümet, Taliban dahil olmak üzere, onu halk kahramanı olarak selamladı. Çünkü Sabur, onca yıllık memuriyet hayatında, hem de dünyanın en çok rüşvet verilip alınan ülkesinde, elini tek ‘haram kuruşa’ uzatmadığı için, “Afganistan’ın en dürüst insanı” olarak anılıyor.

Sebebi babası

Kentin başka caddelerinde polise rüşvet verip dilediği kuralı çiğneyen başkent Kabilliler, onun kavşağında bütün kurallara uyuyor. Sabur rüşvet almadığı yönündeki sorulara babasının trafik kazasında öldüğünü söyleyerek yanıt veriyor, “Ben trafiği düzeltmezsem babam gibi nice insan ölür” diyor. Ama Sabur dürüstlüğüne karşın, rüşvet alan meslektaşlarına göre çok kötü koşullarda yaşıyor ve sağlığı her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

İşte en dürüst olmanın ödülü

- Abdül Sabur’un maaşı 200 dolar.

- 24 yıldır polislik yapıyor ama bir kez küçük bir terfi aldı.

- 5 odalı evini 28 kişi ile paylaşıyor.

- Ayakları defalarca araçlar tarafından ezildiği için simsiyah kesildi.

- Kabil’in tozlu havası ve benzin boğazında tedavisi güç yaralar açtı. Devletten yardım alamıyor.

- 20 yıl önce Cumhurbaşkanı Burhanuddin Rabbani, rüşvet almadığı için ona bir çiftlik arazisi hediye etmişti. Ama rüşvet ve yolsuzluk batağındaki bürokrasi yüzünden 20 yıldır toprağı üzerine geçirebilmiş değil.

- Ülkeyi bir dönem yöneten Taliban da onun dürüstlüğünü ödüllendirdi. Ona temiz kıyafetler, yeni bir şapka ve bir bisiklet verdiler.