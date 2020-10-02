24 yıl sonra Avrupa'da yoklar!

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 24 yıl sonra hiçbir UEFA organizasyonuna katılamadı.

Süper Lig'i 7. sırada bitiren Fenerbahçe ve UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Trabzonspor bu sezon Avrupa macerasına katılamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefleyen Beşiktaş ise 2. turda Yunanistan'ın PAOK takımına elendi. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde de Rio Ave'ye yenilerek, Avrupa'ya veda etmiş oldu.

Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek, Avrupa'ya gidemedi.

1995-96 sezonunda da Avrupa'ya gidemediler

'Dört büyükler'in grup aşamasına kalamadığı son sezon 1995-1996 olmuştu.