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24 yaş ve altındakiler de aşılanacak

Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren 24 yaş ve altındaki bütün vatandaşların talep ettikleri takdirde aşılanacağını açıkladı.

25 Kasım 2009 02:00

T24- Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren 24 yaş ve altındaki bütün vatandaşların talep ettikleri takdirde aşılanacağını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde, pandemik gribe yönelik olarak 16 Kasım 2009’dan itibaren 6 ay-5 yaş arası grup ile her yaştaki kronik hastalığı olanlara sağlık kurumlarımızda pandemik grip aşısı uygulaması başlatılmıştı.

Pandemi Yürütme Kurulu’nun almış olduğu tavsiye kararı doğrultusunda; 24 Kasım 2009 tarihinden itibaren 24 yaş ve altındaki bütün vatandaşlarımıza talep ettikleri takdirde aşı uygulamasına başlanılmıştır.

Daha önce aşılanmaya başlanmış olan gruplar arasında olup da henüz aşılanmamış olan kişilerin de talep ettikleri takdirde aşılanmalarına devam edilecektir.

Aşı uygulaması, sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri ve hastanelerimizde ücretsiz olarak yapılmaktadır.”

 

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