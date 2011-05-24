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24 üniversiteliye PKK'lı suçlaması

Kütahya, İstanbul ve İzmir'de, PKK'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları iddia edilen 14 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

24 Mayıs 2011 03:00

T24- Kütahya, İstanbul ve İzmir'de, PKK'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları iddia edilen 14 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Erzincan'da da 10 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması olduğu iddia edilen Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi üyesi oldukları belirtilen Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencilerinin Kütahya, İstanbul ve İzmir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kütahya'da A.K, B.S, C.B, M.K, M.Ç, V.A.G, Y.G, Ç.B, Ş.Ö, A.Ç, M.B. ve H.Ü, İstanbul'da A.A. ve İzmir'de F.K. gözaltına alınarak Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Adreslerindeki aramalarda yasa dışı dokümanlar ele geçirildiği belirtilen öğrencilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Erzincan Üniversitesinde öğrenim gören 1'i kız 10 öğrenci, PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürdürülüyor.

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