24 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

BEŞİKTAŞ

10.30 Kulübün olağan divan kurulu toplantısı yapılacak. (Vodafone Park)

18.00 Siyah-beyazlı futbolcular, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

FENERBAHÇE

11.00-15:00 Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, kuruluşunun 2. yıl dönümünü kutlayacak.

Sarı-lacivertlilerde derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG

15.30 MKE Ankaragücü-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Balıkesirspor Baltok-Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

BİSİKLET

09.30 Tour Of Antalya\'nın 32.3 kilometrelik Feslikan etabı koşulacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

17:30 Bayern Münih - Hertha Berlin (Beşiktaş\'ın rakibi)

20:30 Watford - Everton (Cenk Tosun)

YÜZME FEDERASYONU

15.00 Türkiye\'de ilk defa yoğun bir katılımın olacağı Türkiye Yüzme Federasyonu ev sahipliğinde ve FINA (Uluslararası Yüzme Federasyonu) destekleriyle düzenlenecek olan FINA Coaches Clinic 2018\'in açılış toplantısı yapılacak.



VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

14.00 Galatasaray-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

14.00 Seramiksan-Fenerbahçe (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

EFELER LİGİ

14.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)

14.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Galatasaray HDI Sigorta (Torul)

14.00 Beşiktaş-Afyon Belediyesi Yüntaş (BJK Akatlar)

14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango (Kula)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP

13.30 Hatayspor-Tuzlaspor (Antakya Atatürk)

13.30 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

TFF 3. LİG

1. GRUP

13.30 Bayrampaşa-Erzin Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Bergama Belediyespor-Erbaaspor (Bergama 14 Eylül)

2. GRUP

13.30 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Erokspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Olimpiyat)

3. GRUP

13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-UTAŞ Uşakspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Kocaelispor-Tarsus İdmanyurdu (İzmit İsmetpaşa)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş)