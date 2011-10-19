24 şehidin evinde yas var!

T24 - Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde güvenlik güçleri ve sınırdaki askeri birliğe PKK’lı teröristler tarafından ağır silahlarla eş zamanlı düzenlenen saldırıda 24 asker şehit düştü. Şehitlerden bazılarının ismi belli oldu. 24 askerin acı haberleri baba ocaklarına ulaşmaya başladı. İlk acı haber ise Konya'nın Akşehir ilçesindeki aileye ulaştı.







Şu ana ismi ve memleketleri belli olan şehit askerlerin isimleri şöyle:



1- Jandarma Başçavuş İbrahim Geçer/ Konya/Akşehir

2-Eyüp Çolakoğlu/İstanbul- Avcılar

3-Uzman Çavuş Mustafa Aslan/ Çorum

4-Piyade Çavuş İdris Çam/ Kahramanmaraş

5-Jandarma Çavuş Birol Elmas /Sakarya

6-Üsteğmen Murat Bek /Yozgat

7-Jandarma Er Mesut Cengiz / İskenderun

8-Jandarma Er Koray Özel/Adana

9- Piyade Er Ufuk Bozkurt/ Kırklareli

10- Jandarma Komando Er Mehmet Çetin/ Aydın

11-Jandarma Komando Onbaşı Yavuz Çoban/ Aksaray

12- Jandarma Er Fevzi Kazak/ Gaziantep

13- Er Ramazan Akın/ Ağrı

14- Uzman Çavuş Halil Özdoğru /Sinop

15- Er Mehmet Ağgedik /Elazığ

16- Jandarma Komando Er Süleyman Kalkan/Isparta

17- Er Yunus Yılmaz / Ankara

18- Piyade Çavuş Fikret Özer/ Samsun

19- Er Soner Ateşsaçan/ Artvin-Yusufeli

20- Uzman Çavuş Reşit Ercan /Elazığ- Kovancılar

21- Çavuş Mesut Kazancı / Erzurum-Palandöken

22 - Er Hüseyin Güldal/ Kocaeli-Karamürsel

23- Er İsmail İşbilir/ Kahramanmaraş- Elbistan

24- Piyade Asteğmen Bilal Özcan/ İstanbul





Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Geçer/ Konya- Akşehir



Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde sınırdaki askeri birliğe PKK’lı teröristler tarafından ağır silahlarla eş zamanlı düzenlenen saldırı ardından çıkan çatışmada şehit olan 36 yaşındaki Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Geçer’in Konya’nın Akşehir İlçesi’ndeki babasının evine ateş düştü. Evli ve 2 çocuk babası olan astsubay Geçer’in, bir yıl önce babasını kaybettiği belirlendi.





Üsteğmen Murat Bek/Yozgat



Çatışmada şehit düşen Üsteğmen Murat Bek ile ilgili acı haber, ailesine oturdukları Yozgat’ın Söğütlüyayla Köyü’nde verildi.



Yozgat Jandarma Komutanlığı’nda görevli subaylar, beraberinde İl Müftüsü Nuh Korkmaz ve sağlık ekibiyle birlikte bugün saat 09.15’de gittikleri Söğütlüyayla Köyü’nde oturan aileye acı haberi verdi. Jandarma ekiplerinin evin önünde durduğunu gören anne Elmas Bek, oğlunun şehit olduğunu anlayarak sinir krizleri geçirdi. Acılı anne, haberi almadan evden çıkıp koşarak, Jandarma Binbaşı Süleyman Gürz’e sarılıp yere yığıldı. Jandarmaları gören baba Abdullah Bek ise evin merdivenlerine düşüp sinir krizi geçirdi.



Kendini yere bırakan acılı anne Elmas Bek’i sağlık ekibi güçlükle sakinleştirdi. Oğlunun şehit olduğu haberiyle yıkılan acılı anne Elmas Bek oğlunun ardından ağıt yakarak gözyaşı döktü. Şehit Üsteğmen Murat Bek’in nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.





Er Eyüp Çolakoğlu / İstanbul







Saldırı öncesi ailesiyle konuştu



Şehit Er Eyüp Çolakoğlu'ndan geriye 5. gün önce şehit olduğu birliğindeki mevzide çekilmiş bu fotoğrafı kaldı.



İstanbul'daki annesine dün akşam izne gelmeyi planladığını söyleyen Şehit Er Eyüp Çolakoğlu'nun görev yaptığı birlik bu telefon görüşmesinden bir kaç saat sonra saldırıya uğradı.



Hakkari Çukurca'daki 26 güvenlik görevlisinin şehit olduğu hain saldırıda hayatını kaybeden Er Eyüp Çolakoğlu'nun İstanbul Avcılar'daki evine acı haber ulaştı. Saldırının ardından Çolakoğlu'nun Avcılar'daki evine gelen askeri yetkililer şahadet haberini aileye verdi. Şehit erin evinin evinin önünde 112 ambulans ekibi beklerken, balkonuna Türk bayrağı asıldığı ve yakınlarının başsağlığına geldikleri görüldü. Şehit er Çolakoğlu'nun üvey babası Yaşar Ergin, Eyüp'ün dün akşam annesiyle konuştuğunu söyledi. Ergin, “ Annesiyle dün akşam telefonla konuşmuş. Yakın zamanda izine geleceğini söylemiş. Ama şehadet haberi geldi" dedi.



Onbaşı Yavuz Çoban/Aksaray







Şehit jandarma komando onbaşı Yavuz Çoban’ın acı haberi, ailesine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli subaylar tarafından sağlık ekibi eşliğinde verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Dürdane Çoban, sinir krizi geçirdi. Dürdane Çoban, hazırda bulunan sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Çoban’ın kamyon şoförü olan babası 50 yaşındaki Ekrem Çoban’ın ise işte olduğu belirtildi.

Askerden önce şoförlük yapan ve terhisine 5 ay kalan şehit Yavuz Çoban’ın, bekar olduğu, kız kardeşinin nişanlısı er Cengiz Ertuğrul’un ise Hakkari’de vatani görevini yaptığı öğrenildi. Şehit Çoban’ın cenazesinin yarın Aksaray’da toprağa verilmesi bekleniyor.

Er Koray Özel/Adana



Jandarma Er Koray Özel’in acı haberi, memleketi Adana’nın Feke İlçesi’ndeki ailesini yasa boğdu.



Feke’ye bağlı Süphandere Köyü’nde oturan ve terhisine 50 gün kaldığı öğrenilen Jandarma Er Koray Özel’in şehit olduğu haberini sabah saatlerinde alan anne 43 yaşındaki Elif Özel, sinir krizi geçirdi. 2 çocuğundan erkek olanını kaybeden Elif Özel’e eve gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Sakinleştirici iğne yapılan Özel’i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Orman işçisi olan baba 47 yaşındaki İdiris Özel’in ise bölgenin ormanlık alanında çalıştığı öğrenilince, yakınları acı haberi vermek için yanına gitti. Bu arada şehidin tek katlı ahşap evinine gelen yakınları ve köylüler ise teröre tepki gösterdi.

Feke Kaymakamlığı’na vekalet eden Saimbeyli Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Feke Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Akgün Baydar, Feke Belediye Başkanı MHP Ahmet Sel de eve gelerek aileye taziye dileklerinde bulundu.





Mehmet Çetin / Aydın/Nazilli



21 yaşındaki Mehmet Çetin'in Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne bağlı Beğerli Beğerli Köyü'ndeki baba ocağına ateş düştü. Adeta bir barakada yaşayan anne Şerife ve baba Bekir Çetin, acı haberi vermeye gelen askeri yetkililer ile ambulansı görünce gözyaşlarına boğulup "Kara oğlum nerede" diye feryat etti. Şehidin evine akın eden yakınları sinir krizi geçirdi.

Terhisine 90 gün vardı

Beğerli Köyü'nün tek askeri, beş çocuklu Çetin Ailesi'nin de en küçüğü olan şehit er Çetin'in, dağıtım iznine geldikten sonra bir daha izin kullanmadığı, terhisine de 90 gün kaldığı öğrenildi.





Abla sinir krizi geçirdi



Acı haberi alıp anne ve babasının yanına koşan şehidin ablası Fatma Tuzsuz, sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan acılı ablanın çığlıkları yürek dağladı. Şehidin yeğeni Süleyman Tuzsuz, "Dayım nerede, ona ne oldu. Ben daha askere gitmedim. Onun intikamını ben alacağım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Dayısıyla en son iki gün önce telefonla konuştuğunu, kendisine "En kısa zamanda aranızda olacağım" dediğini anlattı. Çiftçilik yapan ailenin yokluk içinde büyüttüğü şehit er Çetin'in askerden geldikten sonra babasıyla birlikte çiftçilik yapmaya devam etmek istediği belirtildi.





İdris Okur/ Çorum



Annenin feryadı: Oğlum seni buna mı sardılar



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın Çorum'daki baba evine ateş düştü.



Çorum Garnizon Komutanlığı ekipleri, sağlık görevlileri ile birlikte ilk olarak Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın eşinin ailesine acı haberi verdi. Daha sonra şehidin merkez Harmanlar 2. Sokak'ta yaşayan ailesine acı haber verildi.



Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Samiye Aslan ile baba Ali Aslan sinir krizi geçirdi. Anne Aslan, şehidin son sözlerini haykırarak söyledi. Anne Samiye Aslan Türk bayrağına sarılarak, "Oğlum seni buna mı sardılar?" diye ağıt yaktı.

Evli 2 çocuk babası olan Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın Çorum'da yaşayan eşi Pınar Aslan da sinir krizi geçirdi.





Uzman Çavuş Halil Özdoğru/Sinop





Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki hain terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Özdoğru'nun (41), Sinop'taki baba evine ateş düştü.



Sinop Garnizon Komutanı Jandarma Albay Mehmet Erkan Arıkan, Uzungürgen köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.





Önce Afganistan sonra Hakkari



Acı haberi duyan şehit uzman çavuşun yakınları fenalık geçirdi. 5 kardeşin ikincisi olan şehit Uzman Çavuş Özdoğru'nun Çukurca'dan önceki görev yerinin Afganistan olduğu ve kısa süre önce Çukurca'ya gittiği öğrenildi.



Güçlükle ayakta durduğu gözlenen şehidin babası Osman Özdoğru, oğluyla en son bir ay önce görüştüğünü belirterek, ''Vatan sağolsun, Allah geride kalan askerlerimize uzun ömürler versin, terörle mücadele gücü versin'' dedi.



Oğlunun kısa süre önce memleketi Sinop'a izne geldiğini ifade eden anne Şehriye Özdoğru da, ''Oğlum Afganistan'da görevliydi. Yeni gelmişti Afganistan'dan. İzne geldiğinde az kaldı, daha doyamadan yeni görev yeri Hakkari'ye gitti, şimdi şehit oldu'' diyerek ağıt yaktı.



Şehidin evli ve 3 çocuk babası olduğu, ailesinin ise kent merkezindeki askeri lojmanlarda yaşadığı öğrenildi.



Şehit Er Mehmet Ağgedik/Elazığ



Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan er Mehmet Ağgedik'in (21) Elazığ'daki evinde yas var.



Ağgedik'in şehit olduğu haberi 8. Kolordu Komutanlığından askeri yetkililer tarafından, Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan ailesine verildi.





'Vatan sağolsun'



Şehit haberinin duyulmasının ardından komşuları tarafından apartmana Türk bayrakları asılırken evi ziyaret eden bazı yakınları fenalaştı.



Ağgedik'in babası Bekir Ağgedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Vatan sağolsun ne yapalım başka bir şey yok'' dedi.



En son pazartesi günü görüştüğü oğlunun 8 aylık asker olduğunu ifade eden Ağgedik, ''Milletimizin başı sağ olsun ne yapalım. Yeter bu artık'' diye konuştu.



Ağgedik'in 3 kardeşin en büyüğü olduğu, askere gitmeden önce bir avukatın yanında çalıştığı, yaz mevsiminde Ağın ilçesinde dedesine tarlada yardım ettiği öğrenildi.





Fevzi Kazak/ Gaziantep



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Fevzi Kazak'ın (21) evinde de yas var.





Terhisine 1, ay kalmıştı



Şehitkamil ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde ikamet eden Kazak ailesine, çocuklarının şehit olduğu haberini askeri yetkililer bildirdi. Evin önünde sağlık ekipleri ve emniyet güçleri de hazır bekletildi.



Acı haberi alan aile fertleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Fatma Kazak, evlerinin penceresinden askeri yetkilileri görünce gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kardeşlerini polisler güçlükle sakinleştirildi. Sağlık ekipleri, şehidin yakınlarını sakinleştirmek için iğne yaptı. Şehit Er Fevzi Kazak'ın 1,5 ay sonra terhis olacağı öğrenildi.





