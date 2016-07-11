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Dünya

24 saatte 50 milyon fidan dikecekler

Hindistan'da bugün yüzbinlerce kişi, 'dünya ağaç dikme rekorunu' kırmak için kolları sıvadı

11 Temmuz 2016 21:04

Uttar Pradeş eyaletinde yürütülen kampanyada 24 saatte 50 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor.

Bu alanda dünya rekoru halen 847 bin 275 ağaçla Pakistan'a ait.

Hindistan hükümeti, geçen yılki Paris İklim Zirvesi'nde verdiği sözleri tutabilmek için 29 eyaletinin tümünde yöneticilerden ağaçlandırma faaliyetlerinin hızlanmasını istemişti.

Hükümet bu amaçla 6 milyar dolarlık bir bütçe de ayırdı.

 

Dikilen ağaçlar yaşar mı?

 

Uttar Pradeş'teki kampanyaya katılan gönüllüler arasında öğrenciler, yerel milletvekilleri, yetkililer, ev kadınları ve STK temsilcileri de var.

Ağaç dikiminin gece lamba ışığında devam edeceği bildiriliyor.

Guinness Dünya Rekorları'ndan yetkililer de gün boyu eyaleti gezerek kaç fidan dikildiğini doğrulamaya çalışacak.

Ancak bu tür dev kampanyalarla dikilen ağaçların uzun erimdeki bakımları, kaygı konusu.

Hintli yetkililer yeni dikilen fidanların düzenli aralıklarla havadan çekilecek fotoğraflarla kontrol edileceğini söylüyor.

 

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