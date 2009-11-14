24 saatte 5 milyon satarak rekor kırdı

Çıktığı ilk günden bu yana 5 milyona yakın satmayı başaran oyun, büyük bir rekora imza attı.



Activision Blizzard şirketinin ürettiği “Call of Duty: Modern Warfare 2” bilgisayar oyunu yalnızca Kuzey Amerika ve Birleşik Krallık'ta piyasaya sürüldüğü ilk 24 saatte satış rekoru kırdı.



Şirket tüm dünyada önceki gün satışa sunulan oyunla ilgili satış rakamlarını bugün açıkladı. Şirketin satış verilerine göre, oyunun Kuzey Amerika ve Birleşik Krallık'ta ilk gün satışından 310 milyon dolar gelir elde edildi. Şirket ayrıca bu ülkelerde ilk 24 saatte yaklaşık 4.7 milyon adet oyun satıldığını tahmin ediyor.



60 dolara satışa sunulan oyun, Windows işletim sistemi kullanılan bilgisayarlarda, Microsoft'un Xbox 360 ve Sony'nin PlayStation 3 konsollarında oynanıyor.



Oyun, internet üzerinden çok sayıda oyuncunun katılımıyla da oynanabiliyor.