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24 saatte, 3 kişi aynı yerde boğuldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir günde 3 kişi boğuldu

28 Haziran 2017 00:36

Adana'da piknik yapmak için Seyhan Nehri kenarına gelen iki kardeş serinlemek için girdikleri nehirde boğuldu. Aynı yerde dün 15 yaşında bir çocuk boğulmuştu.

NTV'de yer alan habere göre, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj mahallesinde, Okur ailesi piknik yapmak için Seyhan Nehri kenarına geldi. Serinlemek için nehre giren Emrettin Okur (45) ile kardeşi Nihat Okur (42) akıntıya kapıldı.

Okur ailesinin çığlıkları üzerine kız arkadaşıyla gezmeye gelen Mehmet Ali Döver hemen suya atladı. Kardeşleri kurtarmak istedi ancak kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. Bu arada çevreden bir kaç kişi daha nehre girerek kardeşleri kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. İki kardeş bir süre sonra suda kayboldu. Polis ve sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Boğulma tehlikesi atlatan Döver ise sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan kardeşlerin yakınları ise fenalık geçirdi. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucu kardeşlerin cansız bedenleri sudan çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bu arada Seyhan Nehri'nde aynı yerde dün aynı saatte Irak Türkmeni 15 yaşındaki Enver Kaplan da serinlemek için nehre girmiş ancak boğulmuştu. Kaplan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılmış ailesi tarafından otopsiden sonra alınarak toprağa verilmişti. Boğularak ölen kardeşler de otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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