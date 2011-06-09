-24 SAATTE 1050 KİŞİ TÜRKİYE'YE SIĞINDI HATAY (A.A) - 09.06.2011 - Suriye'deki olaylar nedeniyle SON 24 saat içinde 1050 kişinin daha Türkiye'ye sığındığı bildirildi. Şam'ın resmi açıklamasına göre 120 polisin öldürülmesi olayının ardından Cisr Es Şuğur kasabasında yaşayan çok sayıda Suriye vatandaşı, Türkiye sınırına gelmeye başladı. Son 24 saat içinde Hatay'ın Altınözü ilçesi Karbeyaz beldesi ile Yayladağı ilçesi Güveççi köyü yakınlarında sınırı geçerek Türkiye'ye sığınanların sayısı 1050'ye ulaştı. Son geçişlerle birlikte Yayladağı'ndaki toplam sığınmacı sayısının 1577'ye çıktığı bildirildi. Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Servis ambulansları, Suriye'den gelecek yaralılara müdahale için sınıra yakın köylerde görevlendirildi. Sığınmacılar, Türk Kızılayı'nın Yayladağı ilçesindeki eski TEKEL binasının bahçesine kurulan çadırkente yerleştirildi. Suriyeli sığınmacıları sağlık kontrolünden geçiren ve 3 öğün yemek veren Kızılay, aynı zamanda battaniye ve giysi yardımında da bulundu. Ayrıca Yayladağı'nda yaşayan hayırsever vatandaşlar da sığınmacılara battaniye, yiyecek ve giyecek getirerek dağıttı. Kızılay'ın yeni gelecek sığınmacılar için ikinci bir çadırkent kuracağı, bunun için yer tespiti yapıldığı öğrenildi. Son yıllarda sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri üst düzeye çıkarılmasında önemli rol oynayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''kapıların kapanmayacağı''nı açıklamasının ardından Suriye'den gelen sığınmacıların sayısında önemli artış yaşanması bekleniyor. Bu arada, Cisr Es Şuğur'dan can güvenliklerinden endişe eden çok sayıda kişinin aileleriyle birlikte Altınözü ve Yayladağı sınırına geldikleri belirtildi. Öte yandan bölgedeki gelişmeleri izlemek üzere yabancı gazeteciler de Yayladağı'na gelmeye başladı. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Müdürlüğü'nden 2 yetkilinin Yayladağı'nda ''Basın Masası'' oluşturacakları, böylece bilgilerin resmi kanaldan aktarılacağı öğderildi.