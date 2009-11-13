24 saat Kürtçe yayın

T24 - RTÜK, "Özel Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliği"ni hazırladı. Resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikte, eski yönetmelikte bulunan "Yayınların Türkçe yapılması esastır" hükmü bulunmuyor. Böylelikle Türkçe dışında her türlü dil ve lehçede kesintisiz ve herhangi bir izne ihtiyaç duyulmaksızın yayın yapılabilecek.



NTV'nin haberine göre hükümet, "Demokratik Açılım"ın genel görüşme ile Meclis'te değerlendirileceği gün sürecin beklenen adımlarından birini daha tamamladı.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çalışmaları uzun süredir devam eden "Özel Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliği"ni hazırladı. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



25 Ocak 2004 tarihli eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Eski yönetmeliğin "Yayınların dili" başlıklı ikinci bölümü "Yayınların Türkçe yapılması esastır" hükmüyle başlıyordu. Yeni yönetmelikle bu hüküm bulunmuyor.



Eski yönetmelik, Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayını radyolarda günlük 1, haftalık 5 saatle sınırlıyordu. Televizyonlara ise günlük 45 dakikayı geçmemek üzere haftada 4 saat için izin veriliyordu. Yeni düzenleme, bu sınırı kaldırdı.



İsteyen özel radyo ve televizyonlar, RTÜK'e "Yayın yapmak istedikleri dil veya lehçe", "Program türleri", "Günlük yayın akışı" ve "Aylık yayın planı" bildirerek başvuracak.



Alınan izinle 24 saat Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılabilecek.



Günlük, aylık ve yıllık yayın planları içinde süreklilik arz etmeyen müzik yayını ve sinema filmleri için ise izin zorunluluğu yok.



Yayın kuruluşları, Kürtçe dahil dillerdeki müzik kliplerini ya da sinema filmlerini izin almadan yayınlayabilecek.