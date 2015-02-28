24 polis tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, usulsüz dinlemelere ilişkin, Emniyet'teki "paralel yapı" iddialarına yönelik Ankara merkezli soruşturması kapsamında, 24 kişi suç örgütü kurmak ve yönetmek, resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Ankara Adliyesine getirilen 28 şüpheliyle gün içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olan 5 şüpheli, Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları Halil Maçkaya, Namık Kemal Saltık ve Kubilay Taştan tarafından sorgulandı.

Sorguların tamamlanmasının ardından, soruşturmayı yürüten Savcı Maçkaya, 33 şüpheliden 24'ünü "suç örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "iftira", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanmak" suçlarından tutuklamaya sevk ederken, 9 şüpheliyi serbest bıraktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Bunlardan 33'ünün bugün savcılıkça ifadeleri alındı. Zanlılardan 20'si Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, biri ise henüz yakalanamadı.