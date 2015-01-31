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Dünya

24 Ocak'ta doğan bebeklere daire verilecek

Moğolistan'da hükümet ve yerel yönetimler, 24 Ocak günü doğan bebeklere daire verilmesi yönünde karar aldı

31 Ocak 2015 00:28

Moğolistan’da 24 Ocak günü doğan bütün bebeklere daire verilecek. Moğolistan nüfusunu 3 milyona tamamlayan bebeğe ise dairenin yanında özel hediyelerin de verileceği bildirildi.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Tsakhiagiin Elbegdorj, 24 Ocak sabahı doğan bebeğin aile üyelerini arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı, 3 milyonuncu vatandaş olarak doğan bebeğe, özel olarak “Bebek çanı” (Moğollarda yeni doğan bebeklere ayağına bağlanan ses çıkaran bir çeşit zil) yapılıp verilmesini istedi.

Ayrıca Moğol hükümeti ve yerel yönetimler, 24 Ocak günü doğan bütün bebeklere de daire verilmesi yönünde karar aldı.

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