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24 Nisan 1915’te İstanbul’da ne yaşandı?

Tek değişmeyen bu topraklarda yaşayan en az 900 bin Ermeni’nin bu olaylardan etkilendiği…

24 Nisan 2012 19:49

 

- Mustafa Serdar Korucu

Kimine göre soykırım…

Kimine göre ise katliam…

Kimine göre tehcir…

Tek değişmeyen bu topraklarda yaşayan en az 900 bin Ermeni’nin bu olaylardan etkilendiği…

1915 Olayları her 24 Nisan'da bir kez daha gündeme geliyor. Peki ama neden 24 Nisan? O gün İstanbul'da neler yaşanmıştı? 24 Nisan 1915'te yaşananları toplumsal hafıza bölümünde Serdar Korucu'nun özel dosyasında Agos Gazetesi Editörü Sarkis Seropyan anlattı.

 

‘24 Nisan aslında 11 Nisan’da yaşandı’

 

Seropyan olayın Hicri takvime göre 11 Nisan’da yaşandığını ancak takvim değişikliği nedeniyle 24 Nisan olarak anıldığını belirtti.

 

İstanbul’da yaşayan aydınların bir gecede toplanırken kimsenin yaşanacaklardan haberinin olmadığını belirten Sarkis Seropyan, kafile içinde bulunan Krikor Zohrab’ın bir gece önce Talat Paşa ile birlikte tavla oynadığını kaydetti.

 

‘Aslanların önüne atılan esirler gibiydiler’

 

Seropyan, aydınların Çankırı ve Ayaş’a gönderildiğini söyledi,  “Roma döneminde aslanların önüne atılan esirler gibiydiler.” dedi.

 

‘Halide edip, gomidas’ı affettirdi’

 

Çoğunluğu Kürt olan çeteciler tarafından Ermeni aydınların katledildiğini ifade eden Sarkis Seropyan kurtulanlardan Gomidas’ın da hüzünlü hikayesini şu sözlerle anlattı:

 

“Halide Edip’in onun sanatına hayran olduğu söyleniyor. Sözde affettirdiler. Şişli’de bir hastanede birkaç yıl yaşadı. Sonra Fransa’ya götürüldü. Çıldırmış değildi, içine kapanmıştı. Hiçbir şey ilgilendirmiyordu onu. Öyle vefat etti.”

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