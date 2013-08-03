24 mültecinin ölümüne sebep olan kaptan tutuklandı

Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyündeki iskelenin yaklaşık 10 mil açığında batan ve kurtarılan 12 kişi arasında bulunan teknenin kaptanı R.D, olaydan sonra gözaltına alınmıştı.
Ezine Adliyesi'ne sevk edilen tekne kaptanı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü iskelesinin yaklaşık 10 mil açığında, Ege Denizi'nde uluslararası sularda kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılmıştı.