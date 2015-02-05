24 milyon ehliyet 15 TL karşılığında yenileriyle değiştirilecek

Bu yaz yürürlüğe girmesi beklenen Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca yaklaşık 24 milyon ehliyetin 15 lira karşılığında yenileriyle değiştirilmesi bekleniyor.

Temmuz ya da Ağustos ayında yürürlüğe girmesi beklenen Karayolları Trafik Yönetmeliği’yle nelerin değişeceğini anlatan İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (İSKEF) Başkanı Murat Tekin, yaklaşık 24 milyon ehliyetin 15 lira karşılığında yenileriyle değiştirileceğini belirtti.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Tekin, içinde Stajyer Ehliyet Kanunu'na ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yönetmelik taslağında son aşamaya gelindiğini söyledi. Avrupa'daki ehliyet sistemini inceleyen Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tarafların görüşlerini de aldığını belirten Tekin, yönetmeliğin en erken Temmuz ya da Ağustos ayında yürürlüğe gireceğini ifade etti.

‘Ehliyetler 80 ülkede geçerli olacak’

Tekin, "Yeni ehliyetler, Avrupa ülkeleri de dâhil 80 ülkede geçerli olacak. Yönetmelikle küçük ehliyeti alıp, tecrübe edinip, daha sonra büyük ehliyete geçme şartı gelecek" dedi.

Şu anda 9 farklı ehliyet sınıfı olduğunu söyleyen Tekin, “Bu ehliyet sınıfları 17'ye çıkacak. Ehliyetlerimizin hepsi değişecek. Otomobil, minibüs gibi küçük araçlar için kullanılan ehliyetler 10, otobüs ve kamyon gibi araçlar için kullanan ehliyetler de 5 yılda bir değiştirilecek. Sürücü belirtilen süreyi doldurduktan sonra sağlık ocağına gidecek ve tekrar, 'Sürücü olur raporu' alacak. Bu raporu aldıktan sonra 15 lirasını vererek, ehliyetini değiştirecek” diye konuştu.

Stajyer ehliyet

Tekin, ilk defa sürücü kursuna ehliyet almak için başvuran kişinin, sınavlarda başarılı olduktan sonra 1 yıl staj göreceğini, bu süre içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürücüye 50 ya da 70 ceza puanı hakkı vereceğini söyledi. Sürücünün bu sürede ceza puanını doldurması halinde aldığı stajyer ehliyeti iptal olacak.

‘Park edemeyene ehliyet verilmeyecek’

İSKEF Başkanı Murat Tekin, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Yönetmeliği'nin 29 Mayıs 2013'te değiştiğini, yönetmelikle direksiyon sınavlarının daha da zorlaştığını belirtti.

Sürücü kurslarında en az 12 saat direksiyon eğitimi verilmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, "100 kişiden 99'u ehliyetini alabiliyordu. Şu anda başarı oranları yüzde 55 ile 60 arasında. Neden? Çünkü ölçme ve değerlendirmede not sisteminden, başarılı ya da başarısız bölümüne geçildi. İki araç arasına park edemeyen, yokuşta aracını geriye kaçıran, 25 metre geri geri gelemeyen, 30 dakikalık sınavda bu kombinasyonun tamamını yapamayanlar başarılı olamıyorlar" dedi.

'1 milyon 700 bin ehliyet risk altında'

Tekin, yönetmeliğin, sınavda başarılı olan kişilere sertifikalarını emniyete götürmeleri için 2 yıl süre tanıdığını hatırlattı:

"Şu anda yaklaşık 1 milyon 700 bin ehliyet riskte. Ondan önceki ehliyetler de 29 Mayıs 2015'e kadar dönüştürülmek zorunda. Yani sertifika dosyalarının ehliyete çevrilmesi gerekiyor. Çevrilmezse bu hakları yanacak, tekrar sürücü kurslarına müracaat etmeleri gerekecek."