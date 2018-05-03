"24 milyar lira tutan ikramiyelerin kaynağını Başbakan'a da sorsana, var mı o yürek Mehmet Şimşek?

Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan, hükümetin seçim öncesi açıkladığı ve 24 milyar lira tutan ekonomi paketine ilişkin olarak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Turan, Şimşek'in muhalefeti eleştirdiğini hatırlatarak, "24 milyar lira tutan ikramiyelerin kaynağını Başbakan Binali Yıldırım'a da sorsana! Var mı o yürek Mehmet Şimşek?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya adresi Twitter'dan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in birkaç yıl önce yaptığı "Emekliye ikramiye için kaynağını açıklasınlar ben de oyumu CHP'ye vereceğim" açıklamasını hatırlatmıştı. Erdoğdu, "Mehmet Şimşek söz verdi seçimde oyunu bize verecek..." demişti.

"AKP'nin seçim vaatleri, Kılıçdaroğ­lu'nun geçen seçimde yaptığı vaatlerin kopyası" diyen Turan, "CHP lideri her yıl dini bayramlarda emeklilere birer maaş ikramiye vadettiği zaman AKP'liler 'Bekâra karı boşamak kolay. Nereden bulacaksın parayı?' diye feryat etmişlerdi" hatırlatması yaptı.

Turan 'Tokmak' köşesinden şunları yazdı:

İktidar yandaşı medya da 'Kılıçdaroğ­lu ya sayı saymasını bilmiyor ya da dayak yememiş!' diye aklı sıra dalga geçmişti. Aynı yandaşlar şimdi Başbakan Binali Yıldırım'la da dalga geçebilecekler mi? Buna cesaretleri var mı?

Hele Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e ne demeli? O tarihte Maliye Bakanı idi. Kılıçdaroğlu'nu küçümse­yerek:

“Kaynak göstersin, samimi olarak ben de CHP'ye oy vereceğim!” demişti.

Şimdi ne oldu? 24 milyar lira tutan ikramiyelerin kaynağını Başbakan Binali Yıldırım'a da sorsana! Var mı o yürek Mehmet Şimşek?

Demek ki imkân varmış, demek ki ikra­miye verilebilirmiş. Öyleyse neden emeklile­re yıllardır eziyet ediyorsunuz?

İkramiye, imar affı, vergi affı… Peki, bu rüşvetler de yeterli olmazsa ne yapacaksı­nız? Seçimleri mi iptal ettireceksiniz?