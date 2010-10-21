24 kişiye 'Devlet Sporcusu' maaşı

T24 - Olimpiyat Oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren sporculardan 24'ü devlet sporcusu maaşı almaya hak kazandı.





Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 24 Haziran 2008 tarihinde kabul edilen 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun kapsamına başarılı sporculara aylık bağlanarak, ''Devlet Sporcusu'' unvanı verildi.





Amatör sporcuların milli takım teknik direktörleriyle antrenörlerini de kapsayan kanuna göre sporcu şeref aylığı bağlanan hak sahiplerinin ölmesi durumunda aylıkları, sporcunun eş veya evlatlarına da verilebilecek. Sporculara verilecek aylıklar hesaplanırken asgari ücret dikkate alındı. Avrupa şampiyonu sporculara asgari ücretin tamamı, dünya şampiyonu sporcuya yüzde 150'si, olimpiyat altını kazanan sporcuya ise iki katı ödeme yapılacak.





Ferdi dereceler elde eden sporcular, takım sporlarındakilere göre daha fazla aylık alacak. Ayrıca hak sahipleri, belediyeye ait şehir içi ulaşımlarını ücretsiz yapabilecek ve şehirlerarası tren yolculuklarından yüzde 50 indirimli yararlanacak. Devlet Sporcusu unvanını alan sporcular, evleri için su ve elektrik faturalarından da muaf tutulacak.





Aktif spor yaşamını sürdüren sporcuları da kapsayan yasaya göre Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında derece elde eden sporculara ödenecek aylıklar, 40 yaşından itibaren verilecek. Bu arada geçen yıl yaşamını yitiren dünya şampiyonu güreşçi Zekeriya Güçlü'nün maaşı eşi Sevdiye Güçlü'ye bağlandı.





Yasa kapsamında ilk etapta aylık bağlanacak hak sahipleri şöyle: İlyas Şükrüoğlu: Avrupa ikincisi (Ferdi-Güreş) Muharrem Demireğen: Avrupa şampiyonu (Ferdi-Güreş) Osman Çil: Avrupa ikincisi (işitme engelli-Güreş) Servet Sivrikaya: Dünya ikincisi (Ferdi-Atıcılık) Şaban Donat: Avrupa ikincisi (Ferdi- Güreş) Ünver Beşergil: Dünya üçüncüsü (Ferdi-Güreş) Yonus Kavaklı: Avrupa üçüncüsü (Ferdi-İşitme engelli-Güreş) Vedat Erbay: Avrupa üçüncüsü (Takım-Okçuluk) Salih Yılmaz: Dünya birinciliği (Takım-Güreş) Burhan Çabuk: Olimpiyat birinciliği (Takım-İşitme Engelli-Futbol) Fatih Özyurt: Avrupa şampiyonu (Ferdi-İşitme engelli-Güreş) Muammer Kiraz: Avrupa ikincisi (Ferdi-İşitme engelli-Güreş) İzzettin Kanat: Avrupa ikincisi (Ferdi-Bedensel engelli-Halter) Aytaç Ercan: Avrupa ikinciliği (Takım-Bedensel eng. tekerlekli sandalye basketbol) Bestami Boz: Avrupa ikinciliği (Takım-Bedensel eng. tekerlekli sandalye basketbol) Bülent Yılmaz: Avrupa ikinciliği (Takım-Bedensel eng. tekerlekli sandalye basketbol) Ferit Gümüş: Avrupa ikinciliği (Takım-Bedensel eng. tekerlekli sandalye basketbol) Fikri Gündoğdu: Avrupa ikinciliği (Takım-Bedensel eng. tekerlekli sandalye basketbol) İsmail Boyraz: Avrupa ikinciliği (Takım-Bedensel eng. tekerlekli sandalye basketbol) İsmail Ar: Avrupa ikinciliği (Takım-Bedensel eng. tekerlekli sandalye basketbol) Kaan Dalay: Avrupa ikinciliği (Takım-Bedensel eng. tekerlekli sandalye basketbol) Murat Arslanoğlu: Avrupa ikinciliği (Takım-Bedensel eng. tekerlekli sandalye basketbol) Selim Sayak: Avrupa ikinciliği (Takım-Bedensel eng. tekerlekli sandalye basketbol) Zekeriya Güçlü: (Sevdiye Güçlü-eşi) Dünya şampiyonu (Ferdi-Güreş)



