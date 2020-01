24 kişinin öldüğü tur faciasında bilirkişi raporu tamamlandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'den Anneler Günü kutlaması için geziye çıkanları taşıyan tur midibüsünün, Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi’nde kontrolden çıkıp, alt yola savrularak bir otomobilin üzerine düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazanın bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi raporunda kaza yapan aracın fren sistemini değiştiren araç sahibi Bülent Çetindağ \'asli kusurlu\' bulundu.

İzmir\'den geçen 13 Mayıs\'ta Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, kadın ve erkeklerin bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan Armağan Serttaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi\'nde, keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden alt yola savrulan midibüs, 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kazada can verenler İzmir, Çanakkale, Ankara ve Adıyaman\'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza soruşturmasıyla yakından ilgilenen Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz\'un talimatıyla, midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen, hem de çekirdekten yetişmiş tamirciden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapan bilirkişi heyeti raporunu hazırladı. Bilirkişi heyetinde trafik bilirkişileri olarak Komiser Yardımcısı Can Kurt, polis memurları Ergün Peker, Şahin Çavuş, teknik bilirkişiler Ege Üniversitesi MYO Otomotiv Prg. öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Emir, Ege Üniversitesi MYO Otomotiv Prg. öğretim elemanı Recep Erken, ISUZU Mekanik Teknik uzmanları Mustafa Ünal ve Yusuf Kenan Kurt yer aldı. Trafik bilirkişileri olarak Komiser Yardımcısı Can Kurt, polis memurları Ergün Peker, Şahin Çavuş’un hazırladığı raporda aracın fren aksamındaki teknik arızadan meydana geldiği belirtildi.

Raporda, “03 FR 747 plakalı araç 03.10.2002 tarihinde trafiğe çıkmıştır. 2003 model olan araç yaklaşık, 14 yaşında 20 yolcu + sürücü koltuklu kapasitelidir. 11.10. 2013 tarihi itibariyle Bülent Çetindağ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Olay günü aracı kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bölünmüş yol arasındaki bariyerlere, daha sonra da yolun sol tarafındaki beton bariyerleri aşıp alt yola düşmesi sonucu ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir\" denildi.

Ayrıca kazadan yaralı olarak kurtulan yolcuların aracın frenlerinin boşaldığı yönündeki ifadesi doğrultusunda inceleme yapan bilirkişi ekipleri, aracın fren hidroliğinin boşalması sonucu frenlerin devre dışı kalarak frenlerin kaza sırasında tutmadığını ifade etti.

Kazanın meydana gelmesini iki nedene bağlayan bilirkişi heyeti, birinci neden olarak, sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri o-ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşaldığını belirledi. İkinci neden olarak ise, araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde yaptığı değişikliği gösterdi. Raporda aracın mekanik yapısına uygun olmayan şekilde fren sisteminin değiştirildiği yazıldı. Makine Mühendisleri Odası ve Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) izin alınmadan yapılan bu işlemle aracın orijinal fren sisteminin değiştirilmesi sonucunda arka tekerlekteki hidroliğin boşalmasıyla frenlerin devre dışı kaldığı ve frenlerin tutmadığı belirtildi. Araçtaki bu yasal olmayan değişikliği yapan Bülent Çetindağ, raporda ‘Asli kusurlu’ olarak görüldü. Kazayı yapan şoför Armağan Sertbaş’ın ise kaza sırasında yapması gerekenleri yaptığı, aracı durdurmak için çaba gösterdiği ancak araçtaki teknik aksaklıklar nedeniyle kazada kusurunun olmadığı belirtildi. Ayrıca kazanın meydana geldiği karayolunda kazanın oluşumuna neden olacak herhangi bir kusurun olmadığı da açıklandı.

Teknik bilirkişiler Ege Üniversitesi MYO Otomotiv Prg. öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Emir, Ege Üniversitesi MYO Otomotiv Prg. öğretim elemanı Recep Erken, ISUZU Mekanik Teknik uzmanları Mustafa Ünal ve Yusuf Kenan Kurt’ta hazırladıkları raporda aracı kullanan şoför Armağan Sertbaş’ın aracı durdurmak için el frenini dahi kullandığı fakat yolun eğimli olmasından dolayı başaramadığı ifade edildi. Teknik bilirkişiler de kazanın asil sorumlusunun araç üzerinde yasal olmayan değişikliği yapan Bülent Çetindağ’ı gösterdi.

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor soruşturmayı yürüten savcıya teslim edildi.

FOTOĞRAFLI