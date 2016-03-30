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24 kentte operasyon; 51 kişi gözaltında

Daha önce yapılan operasyonlarda 108 kişi tutuklanmıştı

30 Mart 2016 11:35

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 24 ilde yapılan operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı.

Ankara Savcısı Yücel Erkman'ın talimatı ile 24 ilde sabah 06:00 dan itibaren eş zamanlı KPSS operasyonu yapıldı.

Habertürk'ün haberine göre, 43'ü erkek 8'i kadın 51 şüpheli hakkında savcının gözaltı kararı var 37 öğretmen TRT yapım görevlisi Maliye Müfettişi gibi memurlar var, şüphelilerin 2010 KSS sorularını ele geçirdikleri yönünde deliller bulunuyor. Şüphelilerin hepsi Gülen cemaati mensupları ve hepsinin örgüt imamları ile bağlantıları var

2010 KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3227 şüpheli tespit edilmiş, bu şüphelilerden 230'u hakkında dava açılmıştı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 54 tutuklu sanıktan 23'ü hakkında tahliye kararı verilmişti.

Daha önce yapılan operasyonlarda 108 kişi tutuklanmıştı bunlardan 3'ü ÖSYM soru hazırlama biriminde görevli olanlardı, soruşturma kapsamında yaklaşık 3 bin şüpheli bulunuyor, 3 bin şüphelinin bin 148'i akraba, 896'sı karı koca.

 

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