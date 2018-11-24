24 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

(Özel) Vedat Muriç: \"Kosovalı golcü Vedat Muriç: \"4 büyük takımın birinde oynamak isterdim\"

\"Futbolda artık hiçbir şey tesadüf değil\"

(Özel) Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar: \"Önemli olan Türk futbolunun marka değerinin yükselmesi\"

(Özel) Trabzonsporlu Yönetici Tuncay Uzunal: \"Fenerbahçe maçını kazanacağız\"

\"Abdülkadir ve Yusuf Trabzonspor için önemli\"

\"Burak ve Onur kararına herkesin saygı duyması gerekiyor\"

\"Şehir ve yönetim olarak Fenerbahçe maçını düşünüyoruz\"

\"Hedeflerden birisi Türkiye Kupası\'nı kazanmak\"

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor

19:00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

GALATASARAY

14:00 Sarı-kırmızılı Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı yapacak. Toplantı sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz\'in açıklama yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE

-Sarı-Lacivertli takım Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

-18:15\'te Sabiha Gökçen Havaalanı\'ndan Trabzon\'a hareket edilecek.

-19.45 Sarı-lacivertliler Trabzon\'a ulaşacak.

TRABZONSPOR

- 16.00 Fenerbahçe maçının son antrenmanı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde taraftara açık yapılacak.

SPOR TOTO 1. LİG

13:30 Hatayspor - Altay

16:00 Eskişehirspor - Ümraniyespor

16:00 İstanbulspor - Gençlerbirliği

TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig\'de 14\'üncü hafta maçları başlayacak.

AVRUPA LİGLERİ

17:00 Udinese - Roma (Cengiz Ünder)

18:00 Everton - Cardiff City (Cenk Tosun)

20:30 Schalke 04 - Nürnberg (Galatasaray\'ın rakibi)

22:30 Genk - Cercle Brugge (Beşiktaş\'ın rakibi)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

13:00 Bahçeşehir Koleji - Arel Üniv. Büyükçekmece

15:15 İstanbul BBSK - Banvit

17:30 Pınar Karşıyaka - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

14:00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - OGM Ormanspor

14:00 Galatasaray - Gündoğdu Adana Basketbol

14:00 Mersin BŞB - İzmit Belediyespor

16:00 Botaş - Beşiktaş

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

16:00 Karayolları - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

17:00 Çanakkale Bld. - Eczacıbaşı VitrA

15:00 Galatasaray HDI Sigorta - Aydın B.Şehir Bld.

18:00 Beşiktaş - Halkbank

14:00 VakıfBank - Nilüfer Bld.

EFELER LİGİ

13:00 Galatasaray - Tokat Bld. Plevne