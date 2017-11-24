24 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 Osmanlıspor - Gençlerbirliği
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş için ligde kazanma zamanı!
İlk durak Malatya, hedef 3 puan...
Tosic ve Medel\'in yokluğunu Mitrovic dolduracak...
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Siyah-beyazlılar Malatya\'ya gidecek.
17.30 Takımın Malatya\'ya gelişi.
GALATASARAY
18.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
FENERBAHÇE
Antalyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
TFF 1. LİG
18.00 Grandmedical Manisaspor - Adana Demirspor
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI
19.00 Türkiye - Letonya
EUROLEAGUE
20.45 Fenerbahçe Doğuş - BC Khimky