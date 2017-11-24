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Spor

24 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG 20

24 Kasım 2017 12:16

SÜPER LİG
20.00 Osmanlıspor - Gençlerbirliği

BEŞİKTAŞ
Beşiktaş için ligde kazanma zamanı!
İlk durak Malatya, hedef 3 puan...
Tosic ve Medel\'in yokluğunu Mitrovic dolduracak...
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Siyah-beyazlılar Malatya\'ya gidecek.
17.30 Takımın Malatya\'ya gelişi.

GALATASARAY
18.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

FENERBAHÇE
Antalyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

TFF 1. LİG
18.00 Grandmedical Manisaspor - Adana Demirspor

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI
19.00 Türkiye - Letonya

EUROLEAGUE
20.45 Fenerbahçe Doğuş - BC Khimky

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