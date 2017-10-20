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24 ilde FETÖ/PDY operasyonu; 110 kişi hakkında gözaltı kararı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 ilde FETÖ operasyonu düzenledi

20 Ekim 2017 11:42

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 ilde FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 110 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir illeri başta olmak üzere toplam 24 ilde Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yönetici, çalışan ve ortaklarınında arasında bulunduğu 110 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin çeşitli adreslerde aramalarının devam ettiği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin, \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve yönetmek\', \'Terörizmin finansmanı\', \'Nitelikli dolandırıcılık\' ve \'Yardım toplama kanununa muhalefet\' suçlarını işledikleri ileri sürüldü.

 

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