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24 ilde FETÖ operasyonu: 34 askere gözaltı kararı

KONYA merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı

04 Aralık 2018 12:26

KONYA merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması\'na yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, örgüt mensuplarına \'mahrem imamlık\' yaptığı öne sürülen 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmeye başlandı.

(Görüntü dökümü:
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- KOM şubeden detaylar (Arşiv)
- Emniyet Müdürlüğü\'nde detaylar (Arşiv)

(Haber-Kamera: KONYA DHA)
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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