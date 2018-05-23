24 Haziran'da 113 genç, vekil adaylığı için yarışacak

24 Haziran'da gidilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için partiler milletvekili listelerini YSK'ya sundu. Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 25’ten 18’e düşmesinin ardından milletvekili listelerinde de genç isimler yer aldı. AK Parti’de 57, CHP’de 48, MHP’de 2 ve İyi Parti’de 6 olmak üzere toplmada 113 genç vekil adaylığı için yarışacak.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, AKP listesinde 57 genç aday bulunuyor. Partinin en genç adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram. Kocaeli 11’inci sıradan aday gösterilen Elif Nur, “Çok mutluyum. En büyük hayalimdi” dedi.

Genç aday, 24 Haziran seçimlerinden bir hafta sonra da üniversite sınavına girecek. Elif Nur Bayram, “Hem üniversite sınavı hem de seçimler için çok çalışacağım. İstanbul Tıp Fakültesi’ni kazanmak da bir diğer hayalim. Umarım iki hayalim de gerçek olur. İyi bir planlama yapıldığı takdirde hem üniversite hem siyasetin birlikte yürütülebileceğine inanıyorum” diye konuştu.

20 yaşındaki Irmak Neriman Nebioğlu da CHP listesinde İstanbul 3’üncü bölgeden 19’uncu sırada yer alıyor. Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Nebioğlu, “Yol, köprü, havaalanı gibi projeler her zaman yapılır. Önemli olan Atatürk’ün emanetini gençler olarak koruyabilmek” dedi. 4 yaşında “Ne olacaksın” diye soran herkese “dışişleri bakanı” yanıtını veren Nebioğlu, küçük yaşlardan bu yana siyasetin içinde olmak istediğini ve ailesinin kendisini çok desteklediğini vurguladı.

Irmak Neriman Nebioğlu, CHP İstanbul 3’üncü bölgeden 19’uncu sıradan aday gösterildi. İstanbul 3’üncü bölgeden 35 aday çıkartılıyor. CHP 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 3’üncü bölgeden 9 milletvekili kazandı.

“Hayatımın en anlamlı doğum günü hediyesi"

İyi Parti’nin aday adaylığı başvurularının son gününde 18 yaşını dolduran lise son sınıf öğrencisi Merve Asa, Bursa 1’inci bölge 10’uncu sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Asa’nın en büyük hayali, çocuk gelinlerin olmadığı bir dünya. Seçme ve seçilme hakkını kazandığı gün siyasete girdiğini anlatan Asa, “Hayatımın en anlamlı doğum günü hediyesi, ailemin güveni oldu.

15 günlük siyaset hayatımla listeye girmeyi başardım. Kadının gücünün dünyayı değiştireceğine inanıyorum. Şimdilerde hem üniversite sınavına hazırlanıyor hem de seçim çalışmalarını yürütüyorum. Diş hekimi olmak istiyorum ama siyaset hayatımda her an olacağı için eşit ağırlık bölümlerinden hukuk fakültesini de tercih edebilirim” diye konuştu.

İyi Parti’den Merve Asa, Bursa 1’inci bölgeden 10’uncu sıradan aday oldu. Bu bölgenin 10 milletvekili bulunuyor. İYİ Parti ilk kez seçime katılıyor.

"Amacım, gençleri siyasete yaklaştırabilmek"

CHP’nin Antalya milletvekili aday listesinde 16’ncı sırada Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ün oğlu İsmail Hakkı Gül (18) yer aldı. 1994 seçimlerinde 31 yaşındayken CHP’den Kemer Belediye Başkanlığı’na seçilen Mustafa Gül’ün oğlu İsmail Hakkı Gül, ülkedeki genç nüfusun yüzde 20’den fazlasının işsiz, 2 milyon çocuğun ise işçi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Birçok kesim tarafından ‘Önemsiyoruz’ denilerek, aslında önemsenmeyen gençliğimizin sesi olup, problemlerinin de temsilcisi olmak için aday adayı oldum. Benim için çok gurur verici. Siyasetçi bir aileden gelmemden dolayı yaşıma göre daha tecrübeliyim. Amacım, gençleri siyasete yaklaştırabilmek. Siyasete daha sıcak bakabilmeleri için bu yola çıktım. Onların temsilcisi olmak, istediklerini yerine getirmek için Meclis’e girmeyi hedefledim.”

AK Parti listesindeki genç adaylardan sadece Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) da en genç üyesi olan Rümeysa Kadak, seçilebilecek yerden aday gösterildi. 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan listeye girdi. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nde okuyor.

Rümeysa Kadak, AK Parti İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan aday oldu. İstanbul 3’üncü bölgeden toplam 35 milletvekili seçiliyor. Son seçimde AK Parti 3’üncü bölgeden 16 milletvekili çıkartmıştı.

Lise son sınıf öğrencisi Veli Oğuzhan Öztürk ile Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1’inci sınıf öğrencisi Ali Özkan, MHP’nin 18 yaşındaki en genç milletvekili adayları oldu.

Ali Özkan (18) MHP Isparta 4’üncü sıradan milletvekili adayı oldu. Isparta toplam 4 milletvekili çıkartıyor. MHP 2015 yılı genel seçimlerinde Isparta’dan 2 vekil kazandı.

Veli Oğuzhan Öztürk (18), MHP Kayseri 10’uncu sıradan milletvekili adayı oldu. Kayseri 10 milletvekili çıkartıyor. MHP 2015 genel seçimlerinde Kayseri’den 1 milletvekilini Meclis’e yollamıştı.