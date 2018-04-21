"24 Haziran, YSK Başkanı Sadi Güven'e doğum günü hediyesi, Kasım 2019'da yapılacak seçimde olmayacaktı!"

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifiyle öne çekilen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran olarak açıklanan baskın seçimin YSK Başkanı Sadi Güven'in doğum günü olduğunu söyledi. Özdil, olağan şekilde Kasım 2019'da seçimlerin yapılması durumunda görev süresi dolduğu için Güven'in görevde olmayacağını aktardı.

Özdil'in "24 haziran" başlığıyla (21 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ecdadımızı sırtından bıçaklayan, Ecyad kalesini yıkan, resmi ziyarete gelen tüm yabancı devlet yöneticilerinin aksine Anıtkabir'e asla adım atmayan Suudi kralına, takvimde başka gün yokmuş gibi hangi gün şeref madalyası taktılar? 10 Kasım'da.

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Pkk'yı tanık Tsk'yı sanık yaptıkları dönemde, Atatürkçü subayları terörist, darbeci, fuhuşçu, casus diye hapse tıktıkları dönemde, TBMM genel kurulundaki “açılım” toplantısını özellikle hangi güne denk getirdiler? 10 Kasım'a.

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Barzani'nin Amerikan bayraklı Kürdistan silahlı kuvvetlerini, onurumuzla dalga geçerek, havayi fişekler fırlatarak, halaylar çekerek, kurbanlar keserek, lahmacunlar ısmarlayarak, resmi geçit yapar gibi, hangi gün topraklarımızdan geçirdiler? 29 Ekim'de.

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Başka gün olması sanki mümkün değilmiş gibi, Türk düşmanı Papa'nın heykelinin önünde, Avrupa Birliği anayasasına hangi gün imza attılar? 29 Ekim'de.

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Fetocuların organize ettiği Türkçe Olimpiyatları'nın bizzat TBMM başkanının himayesinde başlatılmasının temel amacı neyi gölgelemekti? 23 Nisan.

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Padişah Abdülmecid 26 Haziran'da ölmüşken… Abdülmecid'in 150'nci ölüm yıldönümünü anıyoruz diyerek, milletvekillerine padişah tuğralı davetiyeler göndererek, TBMM çatısı altında hangi gün tören yaptılar? Mustafa Kemal hakkında idam fermanı çıkartan Vahdettin'in İngiliz gemisiyle kaçtığı gün, 17 Kasım'da.

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“Lozan zafer filan değil” derken, cumhurbaşkanlığı seçimini tam olarak hangi gün yaptılar? 10 Ağustos'ta Sevr'in yıldönümünde.

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Kahramanlık destanı çıkarmak istedikleri Afrin'i en az iki gün önce ele geçirme imkanı varken, iki gün bekleyip, tam olarak hangi gün fethettiler? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde.

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Hayırsever Rıza beyle bakan çocuklarını “postmodern hukuk”la hangi gün tahliye etmişlerdi? 28 Şubat'ta.

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28 Şubat komutanlarına hangi gün müebbet verdiler? Şeriatçı 31 Mart ayaklanmasının yıldönümünde.

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12 Eylül darbesinin panzehiri olarak kakalanan yetmez ama evet referandumu hangi gün yapıldı? 12 Eylül'de.

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Sözcü'yü bastılar.

19 Mayıs'ta.

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İşlerine gelmeyen bir durumla karşılaştıklarında hemen “zamanlama manidar” derler ama… Attıkları her adımın zamanlaması manidar.

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Ve şimdi sıkı durun.

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Seçimi hangi güne aldılar?

24 Haziran'a.

24 Haziran nedir biliyor musunuz?

Yüksek Seçim Kurulu başkanı Sadi Güven'in doğumgünü!

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Hem vallahi hem billahi.

Kaderin cilvesi.

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Elbette öbür örneklerde olduğu gibi rövanş almak için seçmediler bu tarihi… Elbette Sadi Güven'in doğumgününe denk gelsin diye seçmediler ama… Bu tarihin Sadi Güven'in doğumgünüyle müthiş alakası var.

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Çünkü… Yüksek seçim kurulu başkanı altı yıllığına seçiliyor. Sadi Güven'in görev süresi Ocak 2019'da sona eriyor.

Yani… Erken seçim kararı alınmasaydı, Kasım 2019'da yapılacak olan seçimde Sadi Güven olmayacaktı!

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Sayın hükümetimiz gerekirse Bahçelisiz bile seçime gider ama, Sadi Güvensiz seçime gider mi?

Sadi Güven olmazsa, mühürsüz oyların güven'liği için kime güven'ebilirler Allah aşkına!