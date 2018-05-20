24 Haziran seçimlerinde ittifak ve siyasi partilerin pusuladaki yerleri belli oldu

24 Haziran seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi başladı.
AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı oy pusulasında ilk sırada yer alırken; CHP, İyi Parti, SP ve DP'nin kurmuş olduğu Millet İttifakı 6. sırada yer alacak.
YSK'da gerçekleştirilen kura sonucunda 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde kullanılacak oy pusulasında partilerin sıralaması şöyle olacak:
1) Cumhur ittifakı - (AKP 1'inci, MHP 2'nci sırada)
2) Hür Dava Par Partisi (HÜDA PAR)
3) Vatan Partisi
4)Halkların Demokratik Partisi (HDP)
5) Bağımsız Türkiye Partisi
6) Millet İttifakı - (CHP 1'inci, İYİ Parti 3'üncü, Saadet Partisi 2'nci sırada)