"24 Haziran seçimleri öncesinde 3 bin 129 askeri öğrenci 2 koğuşa nasıl sığdı?"

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, 24 Haziran'da yapılan çifte seçim öncesi 3 bin 129 askeri öğrencinin ikametgahının değiştirilerek 2 koğuşta gösterildiğini söyledi. Takan, belgeleri de köşesinden paylaşayarak, muhtarın sözlerine yer verdi.

Takan'ın "3 bin 129 askeri öğrenci 2 koğuşa nasıl sığar?.." başlığıyla (6 Kasım 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Yok... Yok... Bu, üniversiteye girişte sorulmuş hatalı bir soru değil...

Havuz problemi benzeri de değil...

"Mehmetçiğimize acaba kötü yaşam imkânları mı sağlanıyor" başlıklı bir yazının konusu hiç değil...

Peki, ne?..

"Söz konusu AKP'ye seçim kazandırmaksa gerisi teferruattır"ın belgeli hikayesi!..

Başkentin meşhur İncek'ine yolunuz düşerse, Ahlatlıbel mevkisinden geçerken görkemli binalar arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ni gözlerinizle kolaylıkla seçebilirsiniz. İşte orada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize subay ve astsubaylarımız yetiştirilir.

Seçim mevzuatımıza göre, askeri öğrenciler seçimlerde oy kullanmazlar. Öyle mi?..

Meğerse öyle değilmiş!..

24 Haziran seçimleri öncesinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim gören 3 bin 129 askeri öğrencinin ikametgah kaydı şip şak Çankaya ilçesine alınmış, Ahlatlıbel'de oy kullanacaklarına dair seçmen kütüklerine kayıt olunmuş. Hem de "bu kadar da olur mu" denilebileceği hiç düşünülmeden... Herkesin aklı ile alay edercesine, 3 bin 129 askerin kaldığı yer de misafirhanenin 2 koğuşu olarak gösterilmiş;

"Ahlatlıbel Mah. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bul. Jand. Sah. Güvenlik Akademisi Sitesi A Blok 14/24 A Çankaya-Ankara."

"Ahlatlıbel Mah. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bul. Jand. Sah. Güvenlik Akademisi Sitesi B Blok 14/24 B Çankaya-Ankara."

İşte bu da belgesi;

Nasıl oluyorsa!.. Anlayacağınız, 3 bin 129 askerî öğrencinin yarısı bir koğuşta diğer yarısı ikinci koğuşta ikamet ediyor ve yatıp kalkıyor!. Ahlatlıbel mahallesinin seçmen sayısı da bir günde 2 bin 180'den 5 bin 309'a çıkıyor.

Skandallar bununla da bitmiyor... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile yapılan bu işlem seçim günü de devam ediyor. Askerî öğrenciler, araçlarla oy kullanacakları Ahlatlıbel mahallesindeki okula getiriliyor ve askerî düzenle oy kullandırılıp geri götürülüyor. Sonuç ne oluyor?.. Oy kullanılan sandıklarda, çoğunlukla AKP ve MHP'ye oy çıkıyor!..

24 Haziran seçimi öncesi yaşanan skandallar zinciri ile ilgili Ahlatlıbel mahallesi muhtarı Nizam Yılmaz ile görüştüm. Nizam Yılmaz, duyduklarımı teyit ettikten sonra o günlerde olup bitenlerden ilgilileri yazı ile uyardığını da söyledi.

Nizam Yılmaz, şunları anlattı;

"Bizim mahallede seçmen listeleri askıya çıkarıldığında 2 bin 180 seçmen vardı bizde. Listeleri askıya astık. Bilahare partilerin ilçelerinden -İYİ Parti'den, CHP'den filan- 'sandık görevlisi bulamıyoruz falan' diye şikayetler gelmeye başladı. Niye dedik biz de... Hepsi hepsi 5-6 tane sandık vardı. 'Hayır efendim 14'e çıktı' dediler. 'Olmaz, o kadar insan bir iki günde yazılamaz yani adres değişikliğinden bu kadar artış olamaz' dedik. Seçim kurulunu aradım ben. İlçe seçim, 'doğrudur. 1 haftadır bununla uğraşıyoruz' dediler. 'Sizin oraya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri seçmen statüsünde sokuldu' dediler. Nasıl oldu? İşte kursiyer olarak tanımlandığı için oy kullanabilecekler. 3 bin 129 kişi 2 günde seçmen listelerine eklendi. Ayın 9'u ve 10'unda Mayıs'ta. Bu kadar insanın 2 günde nüfus müdürlüğüne gidip yazılma şansı yok tabii. Bu tabii benim ön görümü söylüyorum. Flash belleğe yüklediler ve oradan da girildi. Şöyle, bu 3 bin 129 kişi 24-A ve 24-B'de kalıyor. Yani misafirhanenin 2 odasında 3 bin 129 kişi kalıyormuş gibi garip bir durum var. Tabii adamlar koğuşta kalıyor, koğuşu yazmak mümkün olmadığı için bunlar 2 tane misafirhanedeki lojmanı 3 bin 129 kişi kalıyormuş gibi tanzim etmişler. Biz sandıklarda görevliydik hepimiz. Bunların oy kullandığı sandıklarda yüzde 90 civarında AKP ve MHP'ye oy çıktı. Sevkle geldiler. "

--24-A ile 24-B lojman mı?

"Misafirhane."

--Yapılanlar yasaya uygun mu?

"Mayıs 12'sinde kesinleşiyordu listeler süre içinde doğru, mesela askıya çıktıktan sonra askıdan indirilme süresi 12'iydi yanlış hatırlamıyorsam, 12'sine kadar normal adres değiştirenler bunu kanıtlamak koşuluyla... Seçim Kurulu'nun bize gönderdiği bir yazı var. Orada diyor ki, bu süre içerisinde kaydolabilmek için adınıza kayıtlı bir tapu, elektrik faturası, su faturası, gaz faturası gibi orada oturduğunuzu teyit eden bir belgeyle gelirseniz ancak adres değişikliği ve seçmen bilgi güncellemesi yapılabilir dendi bize. Resmî yazıyla bildiriyor bize bunu Seçim Kurulu. E, bunlar neyle belgelediler?.. Yani komutanın şeyiyle gönderdiği bir listeyle veya flash bellekle filan kaydoldu. Nüfusun bunu nasıl yaptığını ben bilmiyorum ama tek tek bu insanların oraya gitme şansı yok. Orada oturduklarını kanıtlama şansları da zaten yok. Böyle bir garip durum olmuştu.

Garip bir uygulama oldu. Bugüne kadar jandarma okulları eskiden ismi bu değildi Jandarma Eğitim Komutanlığıydı. O zaman da orada öğrenciler vardı geçmişte ama onlar hiçbir zaman oy kullanmazlardı. Ben 2007'den beri muhtarım bu seneye kadar hiç olmadı. Ben ilgili birimlere bildirdim, muhtar olarak görevimi yaptım ama siyasiler sonuç alamadıysa benim yapabileceğim bir şey yok ki. Benim de gücüm yok."

Seçim hileleri, Türk siyasetinin değişmez, değişemez ve asla değiştirilemez maddelerinin başında gelir!..

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim gören askeri öğrenciler yaklaşık -hafızam beni yanıltmıyorsa- 10 gün önce mezun oldular. Yani o dönemde askerî öğrencilerdi. Kursiyer sayılıp oy kullanabilmeleri için subay veya astsubay olmaları lazımdı. Yani bu gençlerin o günlerde rütbeleri yoktu.

Şöyle böyle... Eleştirecek şey çok!.. Askerin nasıl siyasallaştırıldığının hazin bir belgesi bu. Kimseye kızmak niyetinde değiliz. Askerî atamalar, AKP ilçe binalarından geçiyor çünkü...

Bekçisiz köyde işler böyle yürüyor!..