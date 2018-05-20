24 Haziran seçimleri milletvekili aday listeleri için yarın son gün

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı seçimleri için 6 aday daha önce netlik kazandı ve YSK tarafından onaylandı. Partiler, parlamento seçimleri için milletvekili aday adayları arasından adaylarını belirlemeye çalışıyor. MHP, adaylarını duyurdu. Seçime girmeye hak kazanan 11 partinin milletvekili adaylarını YSK'ya bildirmesi için yarın son gün.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç yarın saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verecek.

Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

YSK kararına göre, seçime AKP, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR girecek.

AA'nın aktardığına göre; siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini yarın en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek. Bağımsız milletvekili adayları da en geç yarın saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak.