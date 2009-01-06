24 hakeme FIFA kokartı



Devre arası hakem seminerinde, yeni yılda FIFA kokartı almaya hak kazanan 24 hakeme kokartları takıldı.



Antalya'da düzenlenen devre arası hakem seminerinde, yeni yılda FIFA kokartı almaya hak kazanan 24 hakeme kokartları verildi.



Kundu'daki WOW Topkapı Otel'de düzenlenen törene, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, kulüp başkanları, hakemler ve davetliler katıldı.



Törende, Türkcell Süper Lig orta hakemlerinden M. Selçuk Dereli, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım, Hüseyin Göçek, Yunus Yıldırım ve Halis Özkahya FIFA kokartı taktılar. Halis Özkahya'nın, bu yıl ilk kez FIFA kokartı taktığı bildirildi.



Kokart takan yardımcı hakemlerse Baki Tuncay Akkın, Cem Satman, Bülent Gökçü, Erhan Sönmez, Erdinç Sezertam, M. Emre Eyisoy, Bahattin Duran, Serkan Ok, Serkan Gencerler ve Tarık Ongun oldu.



Bayan orta hakemlerden Tuğba Tosun Ayer, Kadriye Gökçek, Dilan Deniz Gökçek, yardımcı hakemlerden de Seçim Demirel, Necla Akdoğan, Belgin Kumru ve Sibel Yamaç FIFA kokartı taktılar.

