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24 evi soyup, tatile ve eğlenceye gittiler

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de çeşitli tarihlerde 24 ayrı evi soyan 2'si kadın 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı

21 Nisan 2018 17:26

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de çeşitli tarihlerde 24 ayrı evi soyan 2\'si kadın 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlıktan elde ettiği paraları, eğlence yerlerinde ve tatil yörelerinde harcayan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde çeşitli tarihlerde Eskişehir\'de 24 ayrı eve balkon ve pencerelerden girip hırsızlık olaylarını gerçekleştiren G.Y., H.E., B.G. ve Y.S.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlıktan elde ettikleri paraları içkili eğlence yerlerinde ve gittikleri tatil yörelerinde harcadıkları belirlendi. 4 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
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