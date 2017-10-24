24 Ekim Salı Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
Başkan Fikret Orman; Şehit Gökhan Peker İlk ve Ortaokulu\'nun yenilenmiş halinin açılışına katılacak
10.30 - Çatalca Nakkaş Köyü, Şehit Kurmay Gökhan Peker İlk ve Ortaokulu Bahçesi
Caner Erkin\'in Medipol Başakşehir maçında gördüğü kart sonrası maçın hakemi Mete Kalkavan\'a yönelik küfürlü söylemleri sonrası PFDK\'ya sevk edilebilir
FENERBAHÇE
Fenerbahçe\'de Kayserispon maçı hazırlıkları başlıyor
GALATASARAY
19.30 Galatasaray Kültür Derneği gecesine Başkan Dursun Özbek de katılacak
TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI
13.00 Sarıyer-Adana Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.30 Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
16.00 Altınordu-Kars 36 Spor (Bornova)
17.00 Kasımpaşa-Niğde Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fethiyespor-Adanaspor (Fethiye İlçe)
19.00 Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
20.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Manisa 19 Mayıs)
Avrupa Şampiyon Ampute Milli Takımı önce kendileri onuruna verilen yemeğe katıldı sonra kupayı aldıkları Vodafone Arena\'ya gittiler (Özel Görüntüler ve açıklamalar)
AVRUPA\'DAN FUTBOL
19.30 Fortuna Düsseldorf - Mönchengladbach (Kaan Ayhan)
21.45 Magdeburg - Borussia Dortmund (Nuri Şahin, Ömer Toprak)
20.30 Numancia - Malaga (Cenk Gönen)
BASKETBOL
Potada Avrupa macerası devam ediyor
-THY Avrupa Ligi\'nde çifter maç
-FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde 3 takımımız sahnede
-7DAYS Avrupa Kupası\'nda hedef 3\'te 3
-FIBA Avrupa Kupası\'nda 2 ekibimiz parkeye çıkıyor
-Kadınlarda 8 temsilcimiz sahne alacak
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.30 Beşiktaş Sompo Japan - Stelmet Zielona Gora
19.30 AEK Atina - Banvit
FIBA AVRUPA KUPASI
20.30 Demir İnşaat Büyükçekmece - Belfius Mons-Hainaut
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
17.00 Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Anafartalar)
17.30 Halkbank-Seramiksan (TVF Başkent)
17.30 Nilüfer Belediyespor-İlbank (Cengiz Göllü)
18.30 Galatasaray-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
TENİS
10.30 TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası tanıtım toplantısı yapılacak- TED Spor Kulübü Tarabya Tesisleri