24 bin kişiyi sorguladım, Güney gibisini görmedim

Tuncay Güney’i emniyette ilk sorgulayan ekibin başı, Organize Suçlar Şubesi Emniyet Amiri Ahmet İhtiyaroğlu sorguyu anlatmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ancak kabul edilmedi.



Güney’in sorgusunu anlatmak için Ergenekon soruşturması yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na üç ay önce dilekçeyle başvurduğunu söyleyen İhtiyaroğlu, "Ancak, beni çağıran olmadı" dedi. İhtiyaroğlu, Güney’le ilgili de şöyle konuştu: "Sorguladığım 24 bin kişi arasında, her konuyu bilen tek kişi oydu. Nasıl eğittiler bilmiyorum."



Ergenekon soruşturmasının esrarengiz ismi Tuncay Güney’i Emniyet’te ilk sorgulayan grubun başı olan, dönemin Organize Suçlar Şubesi Emniyet Amiri Ahmet İhtiyaroğlu, "Savcı Bey çağırırsa, Tuncay Güney’in sorgusunu A’dan Z’ye yapan birisi olarak neler yaşadığımızı anlatırım. Ancak, 3 ay önce dilekçe vermeme rağmen beni çağıran olmadı" dedi. Sorgu sırasında Güney’in anlattıklarına iki meslektaşının başta inandığını, kendisinin inanmadığını kaydeden Ahmet İhtiyaroğlu’nun, ifadesine başvurulması için verdiği dilekçenin de mahkeme dosyasında bulunmadığı anlaşıldı.



’Her şeyi bilen’ tek kişi



Hürriyet gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in avukatı Mehmet Cengiz’in başvurusu üzerine, İhtiyaroğlu’nun dilekçesi mahkeme dosyasına girdi. Meslek hayatında yaklaşık 24 bin kişiyi sorgulamasına rağmen, hemen her konuyu bilen bir kişinin sadece Tuncay Güney olduğunu kaydeden Ahmet İhtiylaroğlu, istenirse Savcıya da, mahkemeye de ifade vermeye hazır olduğunu tekrarladı. Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçenin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen henüz ifadesi alınmayan Ahmet İhtiyaroğlu’nun dinlenmesi için sanık avukatlarından bazılarının da mahkemeye başvuracakları öğrenildi. Kendi yaşadığı, sorgularını yaptığı olayları bile Tuncay Güney’in farklı bir biçimde anlattığını ifade eden İhtiyaroğlu, "Güney’in bunları söylemesi için nasıl eğitildiğini bilmiyorum. Yaşı ve olayların oluş biçimiyle ilgili olarak bilmesi mümkün olmayan olayları bile anlatıyor. Tabi bu anlatımları bizleri de şaşırtmıştı. Şimdi, tüm Türkiye şaşırıyor" dedi.



’Saçan sorguda yoktu’



Mahkemenin, Tuncay Güney ile ilgili ifadesinin alınması için dilekçe veren sorgucu Ahmet İhtiyaroğlu’nu dinlemeye karar vermesi halinde, aynı sorguda bulunan emniyet mensupları Hakan Ünsal Yalçın, Kemal Karademir’in de bilgisine başvuracak. Tuncay Güney’in, sorgusunun dönemin Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan tarafından yapıldığını öne sürmesine rağmen, Ahmet İhtiyaroğlu ise dilekçesinde sorguda Saçan’ın bulunmadığını belirtti.



’Sanki bir anlaşma üzerine bu bilgileri veriyordu’



Tuncay Güney’in sorgusunda bulunan bir Emniyet mensubu da izlenimlerini Hürriyet’e şöyle anlattı: "Yaşı itibariyle anlattığı olayları bilmesi mümkün değil. Birileri bunu almış, aylarca-yıllarca kurmuş kanaati oluştu. Zaten bize getirilişi de hayli şüpheli. Bildiğimiz, operasyonuna, sorgusuna katıldığımız olayları bile bize farklı anlatıyordu. Sanki bu adam bizi sorguluyordu. Yaşadıklarımızdan bile bu anlatımlarından sonra şüphelenmeye başladık. Söylemek istediklerini ’Şimdi aklıma geldi’ deyip biz sormadan anlatıyordu. Bu hali normal suçlu psikolojisine uymuyor. Fazlasını veriyor, üstelik rahat veriyor. Ses tonu son derece yumuşak. En küçük tedirginlik yok. Hali-tavrı ’Bunları veriyorum ama bana bir şey olmayacak’ gibiydi. Sanki bir anlaşma üzerine bunları söylüyordu."

