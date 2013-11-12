24 bin kaçak askerlik şubelerine gitti

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, son 17 günde yoklama kaçağı olan yaklaşık 24 bin kişinin askerlik şubelerine başvurduğunu söyledi.

Görüşmelerde soruları cevaplayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, askerlik konusunda 2 milyon 140 bin kişinin tecil durumunda olduğunu dile getirdi. 279 bin 318 kişinin yurt dışı tecilli olduğunu ifade eden Yılmaz, 66 olimpiyat sporcusu, 56 bin 305 polisin de tecilli olduğunu aktardı.

520 bin yoklama kaçağı olduğunu anlatan Yılmaz, 70 bin kişinin de bakaya durumunda olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, yapılan son uyarılar üzerine 24 bin kişinin son 17 gün içinde askerlik şubelerine

Şu an bedelli askerlik çalışması bulunmadığını söyleyen Yılmaz, şans oyunlarından savunma sanayine bir payın aktarılmadığını da ifade etti.

Çin füzelerinin saldırı amaçlı değil savunma amaçlı olduğunun altını çizen Yılmaz, Türkiye'nin hiçbir adasını Yunanistan'ın işgal etmediğini belirtti.