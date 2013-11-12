T24 LogoT24 Logo
Gündem

24 bin kaçak askerlik şubelerine gitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe görüşmeleri kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın bütçesinin görüşülmesi tamamlandı

12 Kasım 2013 08:04

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, son 17 günde yoklama kaçağı olan yaklaşık 24 bin kişinin askerlik şubelerine başvurduğunu söyledi.

 

Görüşmelerde soruları cevaplayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, askerlik konusunda 2 milyon 140 bin kişinin tecil durumunda olduğunu dile getirdi. 279 bin 318 kişinin yurt dışı tecilli olduğunu ifade eden Yılmaz, 66 olimpiyat sporcusu, 56 bin 305 polisin de tecilli olduğunu aktardı.

520 bin yoklama kaçağı olduğunu anlatan Yılmaz, 70 bin kişinin de bakaya durumunda olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, yapılan son uyarılar üzerine 24 bin kişinin son 17 gün içinde askerlik şubelerine 

Şu an bedelli askerlik çalışması bulunmadığını söyleyen Yılmaz, şans oyunlarından savunma sanayine bir payın aktarılmadığını da ifade etti.

Çin füzelerinin saldırı amaçlı değil savunma amaçlı olduğunun altını çizen Yılmaz, Türkiye'nin hiçbir adasını Yunanistan'ın işgal etmediğini belirtti.

ETİKETLER

kaçak askerbaşvuruaskerlik şubesiteslimtbmmmilli savunma bakanlığıismet yılmazpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24