24 ayar iPhone 5'ler satışa sunuldu

Ön sipariş vererek veya piyasaya sürüldüğü ilk gün saatlerce kuyrukta bekleme pahasına da olsa iPhone 5’e kavuşanlar, kendilerini dünyanın geri kalanına kıyasla şanslı kabul edebilir. Ortadoğulu zenginler ise kendileri için düşünülen çok farklı bir aksesuarıyla iPhone 5’e sahip olmanın sevincini yaşayacak.

Duabi’de dün satışa sunulan özel iPhone 5’ler, geçtiğimiz Cuma günü piyasaya sürülenlerden biraz farklı: Her biri 24 ayar altın kaplama. Bu pahalı tercihin maliyeti ise 4.628 dolara geliyor. İlk fiyattan siyah modelin sarı altın kaplama olanını alabiliyorsunuz. 5.035 dolar verirseniz, beyaz modelin kırmızı altın kaplama modeli sizin oluyor.

Dubai’nin 7Days adlı gazetesi, “Her özel yapım telefon, kendi numarasına sahip ve özel hazırlanmış el oyması ahşap kutusunda geliyor. Özgünlük belgesi de kutunun içinde yer alıyor” dedi. Gazete, altın kaplama iPhone 5’lerin ilk olarak Londra merkezli Gold&Co. şirketi tarafından sunulduğunu öne sürdü.

Telefonun altın kaplama modellerinin, Gold&Co. şirketinin Ortadoğu’daki distribütörleri olan Damas gibi şirketler aracılığıyla satılacağı ifade edildi. Gold&Co., iPad 2 ve yeni iPad’i altın kaplama olarak sunan şirket olmasıyla da tanınıyor.

Şirketin CEO’su Amjad Ali, “iPhone 5 çok üst düzey bir teknoloji ve bir sadık müşterilerimize bu telefonun 24 ayar ve ilk kez kırmızı altın seçeneğiyle sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Üç günde 5 milyon satma başarısı gösteren iPhone 5’in, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) telefon operatörlerinin ürettiği SIM kartlara uyum olmadığı, bu yüzden tüketicilerin iPhone 5 alırken bu hususa dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.