24 Ağustos Perşembe Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ\'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

19.00 Beşiktaş\'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde grup kuraları, Monaco\'da çekilecek. Siyah-beyazlılar, grup kuralarına üçüncü torbadan katılacak. Fikret Orman dahil 4 yönetici de orada.

FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHADA

20.30 UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu\'nda Makedonya temsilcisi Fc Vardar\'ı konuk edecek.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI

18.30 OPET, A Milli Basketbol Takımlarının enerji sponsoru ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası tedarik sponsoru olacak. (Ülker Sports Arena)

20.00 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Milliler, İstanbul\'daki ilk hazırlık maçında Ukrayna ile karşılaşacak.(Ülker Sports Arena)

GALATASARAY

19.00 Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI

10.00 Şampiyonada podyuma çıkacak 3 kadın sporcumuz şöyle; Evin Demirhan (48 KG), Sümeyye Sezer Zeybek (53 KG), Derya Bayhan (60 KG).

U16 FUTBOL MİLLİ TAKIMI

12.30 U16 Futbol Milli Takımı, İngiltere\'de düzenlenen Uluslararası Üçlü Turnuva\'daki ikinci maçını Romanya ile oynayacak.

HALİS ÖZKAHYA DÜDÜK ÇALACAK

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Litvanya\'nın Suduva ile Bulgaristan\'ın Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek.

Litvanya\'nın Marijampole şehrindeki Suduva Stadyumu\'nda TSİ 20:30\'da başlayacak karşılaşmada Özkahya\'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

19:00 AEK Larnaca(Kıbrıs Rum Kesimi) - Viktoria Plzen(Çekya) (1-3)

19:45 Dynamo Kiev(Ukrayna) - Maritimo(Portekiz) (0-0)

20:00 Maccabi Tel Aviv(İsrail) - Rheindorf Altach (Avusturya) (1-0)

20:00 Oleksandria(Ukrayna) - BATE Borisov (Belarus) (1-1)

20:00 Östersunds FK (İsveç)- PAOK(Yunanistan) (1-3)

20:00 Salzburg(Avusturya) - Viitorul Constanta(Romanya) (3-1)

20:00 FC Sheriff(Moldova) - Legia Warszawa(Polonya) (1-1)

20:00 Zenit St. Petersburg(Rusya) - Utrecht (Hollanda) (0-1)

20:30 Suduva(Litvanya) - Ludogorets Razgrad(Bulgaristan) (0-2)

21:00 AEK Atina(Yunanistan) Club Brugge(Belçika) (0-0)

21:00 Midtjylland(Danimarka) - Apollon Limassol(Kıbrıs Rum Kesimi) (2-3)

21:00 Skenderbeu(Arnavutluk) Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-1)

21:00 Videoton(Macaristan) - Partizan Belgrade (Sırbistan) (0-0)

21:45 Athletic Bilbao(İspanya) - Panathinaikos(Yunanistan) (3-2)

21:45 Sporting Braga(Portekiz) - FH Hafnarfjordur (İzlanda) (2-1)

21:45 Marsilya (Fransa) - Domzale (Slovenya) (1-1)

21:45 Rosenborg(Norveç) - Ajax(Hollanda) (1-0)

21:45 Shkendija 79(Makedonya) - Milan(İtalya) (0-6)

22:00 Hajduk Split(Hırvatistan) - Everton (İngiltere) (0-2)

22:00 Kızıl Yıldız(Sırbistan) - Krasnodar (Rusya) (2-3)

22:05 Austria Wien (Avusturya) - Osijek(Hırvatistan) (2-1)