24 Ağustos İngiltere basın özeti

Financial Times, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün ülkede yaşayan Türkleri ve Türkiye kökenli Almanya vatandaşlarını "yeni ülkelerinin değerlerine yüksek bağlılık geliştirmeleri konusunda alışılmadık şekilde sert bir tonda" uyardığını yazıyor.

Gazete, Merkel'in uyarısının nedeni Almanya'daki Türk toplumunda yaşanan siyasi bölünme olduğunu ifade ediyor.

Haberde Merkel'in yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada şöyle dediği belirtiliyor:

"Uzun süredir Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerden, ülkemize karşı yüksek sadakat geliştirmiş olmalarını bekliyoruz. İfade ve gösteri yapma özgürlüğü, bu ülkede yaşayan herkes için geçerlidir. Ancak görüşlerdeki her türlü farklılık, barışçıl şekilde tartışılmalıdır."

FT, Merkel'in tonundaki sertliğin arkasında, gelecek ay, aşırı sağın yükselişte olduğu iki bölgede yapılacak yerel seçimlerle ilgili kaygılarının da olduğuna dikkat çekiyor.

Ancak gazeteye göre Merkel'in uyarısının tek nedeni bu değil... Financial Times'a göre "Merkel'in açıklaması, Almanya hükümetinin ülkedeki Türklerin siyasi olarak radikalleşmesinden duyduğu korkuyu da gösteriyor".

Financial Times, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ankara ziyaretini "sempati toplama hamlesi" olarak niteliyor.

Ziyaretin 'Ankara ile Washington'ın ilişkilerinin son yılların en zorlu dönemindeyken yapıldığını' belirten FT, Biden'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Fethullah Gülen'in iade talebinin en hızlı şekilde inceleneceği konusunda garanti vereceğini yazıyor.

Ancak FT'ye göre Biden, Erdoğan'a baş başa kaldıklarında, 15 Temmuz darbe girişimi ardından yapılan tutuklamalarla ilgili endişelerini de iletecek.

Türkiye'nin ise ABD'den, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in kontrolündeki bölgeleri ele geçirmeleri için Kürtlere destek vermeyeceğinin garantisini almaya çalışacak.

FT görüşmenin arka planında Türkiye ile Rusya arasında son dönemde yaşanan yakınlaşmanın da gündeme geleceğini belirtiyor.

FT, Biden'ın ziyaretinin baş gündemi olacağını belirttiği "Gülen'in iadesi" konusuyla ilgili olarak son gelişmeleri şöyle özetliyor:

"ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir ekip, iade talebini ve süreci konuşmak için bu hafta Türkiye'ye gitti. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest Pazartesi günü yaptığı açıklamda son kararın kendileri tarafından değil, mahkemece verileceği uyarısında bulundu.

"Özel görüşmelerde Türk yetkililer, ABD yasalarının gerekliliklerini yerine getirdiklerini ve Gülen'in iadesini sağlayacak kanıtı toplandıklarına inandıklarını belirtiyor.

"...Ancak Erdoğan'ın Gülen'i şimdiden suçlu ilan ettiği göz önünde bulundurulursa, Gülen'in Türkiye'de adil yargılanıp yargılanamayacağı sorusu konuyu daha da karmaşık hale getiriyor. Gülen darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmadığını iddia ediyor."

İngiliz gazetelerinde öne çıkan konulardan biri de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in, bir trende yerde otururken çekilmiş olan görüntüleri...

Corbyn'in bu görüntüler eşliğinde demiryollarının özel şirketlere ait olmasını eleştirmesi, ülkede yeni bir tartışma başlattı.

Guardian'ın haberine göre Corbyn trenin tıka basa dolu olması nedeniyle yere oturmak zorunda kaldığını iddia etmişti. Corbyn o sırada yanında bulunan bir gazetecinin kamerasına "Yolcular her gün bu durumla karşılaşıyor. Trenler hem pahalı hem de tıka basa dolu. Bu durum demiryollarının yeniden kamu mülkiyetine geçmesi gerektiğinin bir göstergesi" demişti.

Görüntülerin çekildiği trenin ait olduğu Virgin Demiryolları ise Corbyn'in 'boş koltukların yanından geçip giderek yere oturduğunu' iddia etti ve olayın yaşandığı günün güvenlik kamerası kayıtlarını yayınladı.

Guardian gazetesi kayıtlarda, boş koltukların üzerinde, koltukların rezerve edilmiş olduğunu gösteren biletler bulunduğuna dikkat çekiyor.

Corbyn de Virgin Demiryolları'nın bu iddiasına karşı, o gün eşiyle birlikte trene bindiğini ve yanyana iki boş koltuk bulamadıkları için yere oturduğunu söyleyerek itiraz etti.

Independent ise haberi "Corbyn'in tren kampanyası raydan çıktı" başlığıyla veriyor.

Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak için girişimde bulunduğunu duyuruyor.

Gazete Putin'in bu adımını, Orta Doğu'da siyasi dengeleri kuran güç olarak ABD'nin yerini almak istemesi olarak yorumluyor.

Putin'in bu niyetini Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye ilettiği belirtiliyor.