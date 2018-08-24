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Spor

24 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 19

24 Ağustos 2018 12:30

SPOR TOTO SÜPER LİG
19.15 Çaykur Rizespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
19.15 Boluspor - Ümraniyespor

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı kulüpte bayramlaşma töreni yapılacak. (Vodafone Park)

FENERBAHÇE
17.00 Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak.
20.35 Fenerbahçe kafilesi, Göztepe mücadelesi için İzmir\'e hareket edecek.
21.40 Takımın İzmir\'e varışı
- Yeni transfer Diego Reyes, İstanbul\'a gelecek.

GALATASARAY
18.00 Sarı kırmızılı ekip Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR
- Bordo mavili ekip, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını Ankara\'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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