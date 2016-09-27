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Dünya

23'üncü kattan düşen gencin mucize kurtuluşu...

Kız arkadaşını etkilemek için 23. kattaki korkuluklara çıkan genç, 70 metre aşağı düştü

27 Eylül 2016 15:22

Rusya'da 16 yaşındaki bir genç,  kız arkadaşını etkilemek için 23'üncü kattaki dairenin korkuluklarına çıktı. Dengesini kaybeden genç, 70 metreden aşağıya düştü ve şans eseri kurtuldu.  

Siberian Times'ın haberine göre, Rusya’nın Novosibirsk kentinde kız arkadaşını etkilemek için 23'üncü kattaki dairenin balkon korkuluklarına çıkan 16 yaşındaki Alexander Shadrin, dengesini kaybederek 23'üncü kattan aşağıya düştü.

Shadrin, 70 metreden aşağı çakılmasına rağmen, üzerine düştüğü otomobilin tavanının yastık etkisi yaratması sayesinde hayata tutunmayı başardı. Ağır yaralanan Shadrin'in bilincinin yerinde olması doktorları hayrete düşürdü. 

 

 

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23 üncü kattan düştüRusyaAlexander Shadrin

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