23'üncü kattan düşen gencin mucize kurtuluşu...

Rusya'da 16 yaşındaki bir genç, kız arkadaşını etkilemek için 23'üncü kattaki dairenin korkuluklarına çıktı. Dengesini kaybeden genç, 70 metreden aşağıya düştü ve şans eseri kurtuldu.

Siberian Times'ın haberine göre, Rusya’nın Novosibirsk kentinde kız arkadaşını etkilemek için 23'üncü kattaki dairenin balkon korkuluklarına çıkan 16 yaşındaki Alexander Shadrin, dengesini kaybederek 23'üncü kattan aşağıya düştü.

Shadrin, 70 metreden aşağı çakılmasına rağmen, üzerine düştüğü otomobilin tavanının yastık etkisi yaratması sayesinde hayata tutunmayı başardı. Ağır yaralanan Shadrin'in bilincinin yerinde olması doktorları hayrete düşürdü.