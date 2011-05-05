T24 LogoT24 Logo
Dünya

23 MİLYONLUK ŞEHİRDE 9 MİLYON GÖÇMEN ŞANGHAY (A.A)

05 Mayıs 2011 22:30

-23 MİLYONLUK ŞEHİRDE 9 MİLYON GÖÇMEN ŞANGHAY (A.A) - 05.05.2011 - Çin'in en büyük kentlerinden olan Şanghay'ın nüfusu 23 milyona ulaştı. Şanghay İstatistik İdaresinin verilerine göre dev metropolde 9 milyon göçmen işçi bulunurken, bu rakamın 2000 yılında yapılan nüfus sayımında 3,46 milyon olduğu ve yüzde 159 oranında artış gösterdiği belirtildi. Çin genelinde yaşlanan nüfus oranının fazla olmasına rağmen son sayımda Şanghay'ın 15-64 yaş aralığındaki nüfusunun yüzde 4,97 oranında arttığı kaydedilirken, 65 yaş üzeri grubun yüzde 1,34 oranında artış gösterdiği bildirildi. Uzmanlar şehrin yaşlılık oranının azalmasını, son 10 yılda kentin gelişimine bağlı olarak iç kesimlerden Şanghay'a çalışmaya gelen göçmen işçilere bağlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24