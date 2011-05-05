-23 MİLYONLUK ŞEHİRDE 9 MİLYON GÖÇMEN ŞANGHAY (A.A) - 05.05.2011 - Çin'in en büyük kentlerinden olan Şanghay'ın nüfusu 23 milyona ulaştı. Şanghay İstatistik İdaresinin verilerine göre dev metropolde 9 milyon göçmen işçi bulunurken, bu rakamın 2000 yılında yapılan nüfus sayımında 3,46 milyon olduğu ve yüzde 159 oranında artış gösterdiği belirtildi. Çin genelinde yaşlanan nüfus oranının fazla olmasına rağmen son sayımda Şanghay'ın 15-64 yaş aralığındaki nüfusunun yüzde 4,97 oranında arttığı kaydedilirken, 65 yaş üzeri grubun yüzde 1,34 oranında artış gösterdiği bildirildi. Uzmanlar şehrin yaşlılık oranının azalmasını, son 10 yılda kentin gelişimine bağlı olarak iç kesimlerden Şanghay'a çalışmaya gelen göçmen işçilere bağlıyor.