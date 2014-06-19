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Dünya
Deutsche Welle

237 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı

Türkiye’de Balyoz Planı davasında hüküm giyen 237 sanığın tahliyesine karar verildi.

19 Haziran 2014 20:46

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin "haklarının ihlal edildiği"ne karar verdiği,
Balyoz Planı davasından hüküm giyen cezaevindeki tüm sanıkların tahliyesini kararlaştırdı.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerine, emekli orgeneraller Çetin
Doğan ve Halil İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek ile MHP Milletvekili Engin Alan'ın da
aralarında bulunduğu 237 sanık hakkında "yargılamanın yenilenmesi"ne karar verdi.
Mahkeme, sanıkların tutukluluk ve hükümlülükte
geçirdikleri süre dikkate alındığında infazın
devamının mağduriyete yol açacağını belirterek, bu sanıkların infazının da durdurulmasına hükmetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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