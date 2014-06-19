237 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin "haklarının ihlal edildiği"ne karar verdiği,

Balyoz Planı davasından hüküm giyen cezaevindeki tüm sanıkların tahliyesini kararlaştırdı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerine, emekli orgeneraller Çetin

Doğan ve Halil İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek ile MHP Milletvekili Engin Alan'ın da

aralarında bulunduğu 237 sanık hakkında "yargılamanın yenilenmesi"ne karar verdi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk ve hükümlülükte

geçirdikleri süre dikkate alındığında infazın

devamının mağduriyete yol açacağını belirterek, bu sanıkların infazının da durdurulmasına hükmetti.

