23.5 milyar liralık borcu için yapılandırma istemişti; Doğuş Holding bankalarla anlaştı

Doğuş Holding A.Ş. (Doğuş Grubu) ile kreditör bankalar arasındaki borç yapılandırma süreci tamamlandı. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar arasında bir süredir gündemde olan yapılandırma çalışmaları başarıyla tamamlanmış, Holding’in bazı firmalarını kapsayan yapılandırma süreci anlaşmayla sonuçlanmıştır" denildi.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Doğuş Holding A.Ş’nin borçlarının yapılandırılması hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Birlikten yapılan açıklamada bir süredir devam eden Doğuş Grubu'na ait borç yapılandırma çalışmalarının başarıyla tamamlandığı belirtildi. TBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Holding A.Ş. (Doğuş Grubu) arasında bir süredir gündemde olan yapılandırma çalışmaları başarıyla tamamlanmış, Holding’in bazı firmalarını kapsayan yapılandırma süreci anlaşmayla sonuçlanmıştır.

Bu anlaşma sayesinde; sanayi, hizmetler, turizm gibi çeşitli sektörlerde üretim ve hizmet sağlayan Doğuş Holding A.Ş.’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerini sağlıklı olarak sürdürmesi beklenmektedir.

Anlaşmanın başarıyla sonuçlandırılmasında bankalarımıza, Doğuş Holding A.Ş.’ye ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Bu çalışma üretim değerlerinin ve bankaların aktif kalitesinin korunması açısından önemli bir örnek teşkil etmiştir.

Bankacılık sektörü tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca büyümenin sürdürülmesi, varlık değerlerinin ve yatırımcı güveninin korunmasına azami ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir."