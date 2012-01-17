T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

235 bin Mini geri çağırılıyor BERLİN (A.A)

17 Ocak 2012 17:47

-235 bin Mini geri çağırılıyor BERLİN (A.A) - 17.01.2012 - Alman lüks otomobil şirketi BMW, su pompasındaki sorun nedeniyle Mini marka yaklaşık 235 bin otomobilini geri çağırma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, su pompasındaki devrenin yangına yol açma riskinin tespit edilmesi üzerine dünya genelinde yaklaşık 235 bin adet Mini marka otomobilin geri çağrılacağı belirtildi. Söz konusu geri çağırmalardan Mart 2006-Ocak 2011'de üretilen otomobillerin etkileneceği ifade edildi. ABD'deki Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Yönetimi'nin (NHTSA) internet sitesinde önceki gün yapılan açıklamada, benzer gerekçelerle 89 bin adet Mini marka aracı geri çağırma kararı verildiği belirtilmişti. Açıklamada, BMW'nin Şubat ayından itibaren su pompalarını ücretsiz değiştirmeye başlayacağı kaydedilmişti. BMW'nin Mini marka aracının en fazla satıldığı ülke ABD, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada ise Almanya bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24