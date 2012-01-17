-235 bin Mini geri çağırılıyor BERLİN (A.A) - 17.01.2012 - Alman lüks otomobil şirketi BMW, su pompasındaki sorun nedeniyle Mini marka yaklaşık 235 bin otomobilini geri çağırma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, su pompasındaki devrenin yangına yol açma riskinin tespit edilmesi üzerine dünya genelinde yaklaşık 235 bin adet Mini marka otomobilin geri çağrılacağı belirtildi. Söz konusu geri çağırmalardan Mart 2006-Ocak 2011'de üretilen otomobillerin etkileneceği ifade edildi. ABD'deki Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Yönetimi'nin (NHTSA) internet sitesinde önceki gün yapılan açıklamada, benzer gerekçelerle 89 bin adet Mini marka aracı geri çağırma kararı verildiği belirtilmişti. Açıklamada, BMW'nin Şubat ayından itibaren su pompalarını ücretsiz değiştirmeye başlayacağı kaydedilmişti. BMW'nin Mini marka aracının en fazla satıldığı ülke ABD, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada ise Almanya bulunuyor.