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2,33'lük taşeron işçi Ramazan, kadro için başvurdu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde taşeron işçi olarak çalışan 2 metre 33 santimetre boyundaki Ramazan Karageyik, kadroya geçiş için başvuruda bulundu

09 Ocak 2018 14:51

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nde taşeron işçi olarak çalışan 2 metre 33 santimetre boyundaki Ramazan Karageyik, kadroya geçiş için başvuruda bulundu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı GASKİ İslahiye İlçe Müdürlüğü\'nde, engelli kadrosunda 4 yıldır taşeron işçi olarak çalışan 2 metre 33 santimetrelik boyuyla Türkiye\'de en uzun ikinci kişi olan Ramazan Karageyik, kadro başvurusunu yaptı. Babasının yardımıyla GASKİ İlçe Müdürlüğü\'ne gelen Karageyik, hazırladığı evrakı gözlerindeki engel nedeniyle imza yerine parmak basarak, yetkililere teslim etti.
Burada ilgiyle karşılanan Ramazan Karageyik, kadroya geçiş yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.

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