230 kiloluk Cuma, hastaneye böyle götürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 230 kilo ağırlığındaki 47 yaşındaki Cuma Yıldız, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; üvey annesi Meryem Yıldız’la yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan Cuma Yıldız, 1990 yılında 70 kilo olarak askere gidip 90 kilo olarak geldiğini daha sonra yıllar içinde kilo aldığını söyledi.

Evine gelen özel ambulans, Cuma Yıldız’ı, tedavi için Hatay Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Cuma Yıldızı tedavisinin yapılacağını söyledi.



