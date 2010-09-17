-230 ÇİFTİN AYLIKLARI İPTAL ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - SGK Ankara İl Müdürlüğü, ölen anne ve babalarından yetim maaşı alabilmek için anlaşmalı boşanan 230 çiftin aylıklarını iptal etti. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ölen anne ve babalarından yetim aylığı alabilmek için anlaşmalı olarak boşanan, ancak aynı evde yaşayan çiftlere ''suçüstü'' yapıldı. Yetim aylığı alan kişilerin evraklarını inceleyen ve ALO 170'e gelen ihbarları değerlendiren Ankara İl Müdürlüğü sosyal güvenlik kontrol memurları, haksız kazancın önüne geçmek için ''kapı kapı dolaşarak'' incelemelerde bulundu. Bu yılın ilk 6 ayında 643 çiftin evine giderek çiftlerin durumlarını yerinde inceleyen sosyal güvenlik kontrol memurları, çiftlerden 230'unun ölen anne ve babalarından yetim aylığı alabilmek için anlaşmalı boşandıklarını, ancak aynı evde yaşamaya devam ettiklerini tespit etti. Kontrol memurları, hakları olmayan parayı alarak devleti zarara uğratan çiftlerin maaşlarını iptal etti. Aynı zamanda haksız kazanç sağlayan çiftlere ödenen maaşların yasal faiziyle birlikte geri alınması için yasal işlem başlatılarak çiftler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.