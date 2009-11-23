23 yıldır komada sanılan hastanın bilinci açıkmış

T24- Belçika'da geçirdiği trafik kazasından sonra bitkisel hayata girdiği teşhisi konulan adamın, aslında 23 yıl boyunca bilincinin açık olduğu ortaya çıktı.

İngiliz gazetelerinin haberlerine göre, 1983'te geçirdiği kaza yüzünden felç olan Rom Houben, söyledikleri her şeyin farkında olduğunu doktorlara anlatma olanağı bulamadı.



Doktorların bitkisel hayatta olduğunu düşündükleri Houben, bu uzun yıllarda "hayal kurarak vakit geçirdiğini" söyledi.



Hastanın bilincinin tamamen gittiği sonucuna varmadan önce doktorlar hastayı, uluslararası alanda kabul edilmiş Glasgow Koma Ölçeği'ne göre bir dizi testten geçirdi.



Ancak bundan 3 yıl önce Liege Üniversitesinde yüksek teknoloji ürünü cihazlar sayesinde hastanın, vücudu üzerindeki kontrolünü kaybetmiş olmasına rağmen beyninin normale çok yakın bir şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi.



Houben "Bu süre boyunca daha iyi bir yaşam hayali kurdum. Hislerimi anlatmak için hayal kırıklığı sözü çok yetersiz kalır" diye konuştu.



Durumunun açıklığa kavuşmasından sonra Houben hastaneden çıkamasa da artık uzandığı yerden kitap okumasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan özel bir cihaza ve bilgisayara sahip.



"O anı unutmayacağım"



Houben, "Hakkımda bildikleri şeyin yanlış olduğunu keşfettikleri anı asla unutmayacağım. O gün benim ikinci doğumumdu. Artık bilgisayar vasıtasıyla arkadaşlarımla sohbet etmek, okumak ve hayatın tadını çıkarmak istiyorum" diye konuştu.



Houben'in başından geçenler, kendisini "kurtaran" nörolog Steven Laureys'in bilimsel makalesinde açıklandı. Dr. Laureys'in araştırması, dünyada benzer birçok "yanlış koma" vakasının olabileceğini öne sürüyor.



Koma Bilimi Grubu başkanı ve Liege Üniversitesi Hastanesi Nöroloji bölümü doktoru Laureys, "bilincini yitirmiş damgasını yiyen bir kişinin bundan kurtulmasının çok zor olduğunu" söyledi.



Sadece Almanya'da her yıl 100 bin kişinin travmatik beyin yaralanması geçirdiğini, bunlardan 20 bininin kısa ya da uzun süreli komaya girerken, bazılarının öldüğünü, bazılarının sağlığına kavuştuğunu belirten Laureys, yılda tahmini 3 bin ila 5 bin hastanın durumunun Houben'a benzediğini söyledi.